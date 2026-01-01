У ТОKУ ИЗРАДА ТЕХНИЧKЕ ДОKУМЕНТАЦИЈE ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕТ KРУЖНИХ РАСKРСНИЦА У ЧАЧKУ

У ТОKУ ИЗРАДА ТЕХНИЧKЕ ДОKУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕТ KРУЖНИХ РАСKРСНИЦА У ЧАЧKУ
ЗА РАСТЕРЕЋЕНИЈИ И БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ У ГРАДУ
Изградњом ауто-пута „Милош Велики“ и Моравског коридора Чачак постаје једно од највећих саобраћајних чворишта у Србији и због тога би у наредном периоду могао би да добије мрежу савремених кружних токова. У току је израда техничке документације за изградњу пет кружних токова на територији града, од којих ће два, како најављује Милош Стеванић, помоћник градоначелника Чачка, бити завршени током наредне године.
Како се планира, поред већ постојећих, у Чачку ће у наредном периоду бити изграђено још пет нових кружних раскрсница, које би требало да унапреде проточност саобраћаја и смање свакодневне гужве на најоптерећенијим градским саобраћајницама. „Путевима Србије“ је упућен предлог за израду техничке документација за иградњу кружног тока у Булевару ослободилаца Чачка, на пункту где ће се на обилазницу укључити саобраћајница која води из индустријске зоне „Цер“ и Улице браће Станића, чиме ће бити потпуно другачије решена за саобраћај врло комплексана и критична локација у граду.
– Следеће године очекујемо завршетак кружног тока код Лукиол пумпе који ће бити много значајан за везу последње фазе Булевара војдоде Путника. На тој траси завршавамо и мост преко Лозничке реке, у току је експропријација земљишта и објеката на тој траси, чиме ћемо кружним током спојити и коначно завршити ову значајну саобраћајницу у граду. План је да то реализујемо до краја наредне године. Други кружни ток је веза Моравског коридора са Булеваром Танаска Рајића и то је битна соабраћајница која ће Чачак приближити више ауто-путу. Са друге стране, у току је пројектовање три кружна тока, чија релаизација неће бити у блиском периоду. Реч је о улазу у Чачак из правца Бељине, односно, Улице Радојице Радосављевића. Друга локација је на кружном путу,такође веома битна, значајна за компаније „Унипромет“ и „Вибет“, а трећа код Цркве у Атеници. Извесно је да следеће године очекујемо завршетак пројектовања и изградњу кружног тока код Лукоил пумпе,а наравно и везу Моравског коридора са Булеваром Танаска Рајића, док ће остала три кружна тока бити урађена када се заврши пројектовање, створе услови и обезбеде средства – истиче Милош Стеванић, помоћник градоначелника Чачка.
Kружни ток у Љубићу, код споменика Танаску Рајићу, требало би да буде знатно проширен, односно, да има пречник 41 метар, на раскрсници, на укључењу из Улице Радојице Радосављевића у Бељини на магистрални пут Чачак – Пожега. Планира се реконструкција Улице Радојице Радосављевића до Лупњаче, која подразумева изградњу тротоара и атмосферске канализације.
Како наводи Стеванић, да би се реализовао кружни ток код семафора у Атеници неопходно је да се уради измена планских докумената, како би се створили правни основи за експропријацију земљишта које је потребно за планиране димензије и габарите тог кружног тока, а све у циљу стварања услова за бољи проток саобраћаја. Такође, и изградња кружног тока на обилазном путу у Kоњевићима, код „Вибета“ и „Унипромета“, обезбедила би да индустријска зона буде проточнија и безбеднија за саобраћај. Планирана је изградња кружног тока на крају Булевара Танаска Рајића у Kоњевићима, након чега би требало да уследи наставак тог булевара у дужини од 450 метара и његово спајање са Моравским коридором, односно са петљом „Балуга“, што би могло да значи бржу и краћу везу тог дела града са мрежом ауто-путева.
– Наглашавам да сви наведени пројекти неће моћи да се реализују у 2026. години, приоритети су на кружном току код Лукоил пумпе и на кружном путу код „Вибета“ и „Унипромета“ због велике фрекфенције и безбедности саобраћаја. Најтеже ће се доћи до потребних дозвола, посебно у Атеници, а очекујемо да у Бељини буде изграђен леп булевар којим ће се улазити у град, али све то зависи од средстава – навео је помоћник градоначелника Чачка.
Очекује се да ће због велике вредности пројеката кружних токова у Чачку значајан део радова бити финасиран из буџета Републике и Јавног предузећа „Путеви Србије“.
В. С.