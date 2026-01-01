НАСТАВЉА СЕ ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА КОЈУ СУ ПОКРЕНУЛИ ШЕСТАЦИ ОШ „АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“ У ГУЧИ

НАСТАВЉА СЕ ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА КОЈУ СУ ПОКРЕНУЛИ ШЕСТАЦИ ОШ „АКАДЕМИИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“ У ГУЧИ
ЗА ЛЕПШЕ ДЕТИЊСТВО СТЕФАНА МИЛИВОЈЕВИЋА
Теретана „Продиџим“ у Гучи је недавно организовала хуманитарно фитнес такмичење ради прикупљања средстава за лечење Стефана Миливојевића, ученика шестог разреда Основне школе „Академик Миленко Шушић“ у Гучи, који већ годинама води тешку и храбру борбу са озбиљним болестима срца. Као знак велике љубави и солидарности, акцију за прикупљање помоћи за Стефаново лечење покренули су његови другари из одељења VI/2.
Стефан Миливојевић иза себе има више дијагноза и четири операције на срцу. Прошлог викенда се вратио у Гучу са Универзитетске дечје клинике у Тиршовој, где је био на лечењу и опоравку. Највећа потпора овом храбром дечаку је његов отац, који сам брине о њему и на својим плећима носи велики терет. Сви који познају Стефана истичу да је он смеран и добар дечак великог срца, коме је сада неопходна и подршка заједнице. Његова борба је дуга и захтевна, а новац који му је потребан на путу опоравка превазилази могућности породице. У целокупну ситуацију у којој су се нашли Стефан и његова породица најбоље су били упућени његови другови из школе, који су, заједно са разредним старешином, одлучили да покрену хуманитарну акцију, која је наишла на добар одзив житеља Гуче, јер сваки гест подршке и добре воље су и те како значајни за Стефанову борбу.
Позиву шестака из ОШ „Академик Миленко Шушић“ међу првима су се одазвали Спортско удружење и теретана „Продиџим“ у Гучи, који већ пету годину за редом организују сада већ пепознатљиве хуманитарне летње спортске игре, као и зимско такмичење. Сва средства која прикупе на овим спортским догађајима увек троше у хумане сврхе, а тако је било и на фитнес такмичењу које је организовано крајем новембра.
– Хуманитарна такмичења која организујемо полако прерастају у традицију. У претходне две године прикупљена средства смо користили да пакетићима, зимским јакнама и обућом обрадујемо децу која одрастају у породицама лошијег имовинског стања. У сарадњи са Удружењем „Драгачевско сунце“, драгачевским малишанима смо својевремено поклонили и новогодишњу представу, а сва средства која смо недавно прикупили на хуманитарном фитнес такмичењу преусмерили смо за Стефаново лечење. Користим ову прилику да још једном позовем све људе доброг срца да у границама својих могућности подрже борбу овог храброг дечака – рекао је за наш лист Вељко Драмлић, председник Спортског удружења и власник теретане „Продиџим“.
Заједно са разредним старешином, ученици одељења 6/2 су почетком ове седмице посетили Стефана који се прошлог викенда вратио кући са лечења из Београда и упутили му наново речи охрабрења и подршке.
Емпатија, солидарност, подршка, пријатељство и љубав према другима не мере само речима, већ много више делима, и то је оно што краси шестаке из Гуче, који су изразили жељу да помогну свом школском другу из клупе, рекао је за наш лист Дарко Стевановић, разредни старешина одељења VI/2.
– Примером племенитости наших шестака из Гуче сви би требало да се водимо у свакодневном животу, јер некада „нечије мало“ може да буде веома важна покретачка снага у нечијој тешкој борби. С обзиром на то да је нашем другару Стефану сада помоћ изузетно потребна, желимо да му улепшамо детињство онолико колико можемо, па се трудимо да то учинимо организовањем разних акција – навео је Стевановић.
Шестаци из Гуче су ове седмице организовали и хуманитарни базар у центру Гуче, у жељи да прикупе довољно средстава за Стефаново лечење.
– Хуманитарни базар осмислило је неколико другара из нашег одељења. Идеју су најпре пренели разредном старешини, а затим и нама, и заједно смо је реализовали. Направили смо новогодишње украсе и разне посластице, јер то за нас није био обичан новогодишњи базар, већ базар за Стефаново боље сутра – објаснила је Марта Чакаревић, Стефанова другарица из разреда.
– Направили смо украсе и донели колаче и сокове на новогодишњи базар, како бисмо прикупили што више средстава. Били смо и у Мејкерс лабу, где смо правили предмете од дрвета. Све смо успешно реализовали са жељом да помогнемо Стефану и покажемо колико нам значи – рекла је Лена Ристић, одељење 6/2.
Помоћ за лечење Стефана Миливојевића, хумани људи могу упутити и уплатом на жиро-рачун Удружења „Драгачевско сунце“: 200-3313840101913-06.
В. С.
Легенде:
- Стефан (други слева на десно) са сестром, разредним старешином и другарима из разреда
Ученици одељења 6/2: Припреме за хуманитарни базар