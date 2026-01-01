ЧЕСТИТКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Поштоване суграђанке и суграђани,
Година коју остављамо за нама била је испуњена изазовима, али и значајним резултатима које смо остварили заједничким радом, одговорношћу и солидарношћу. Пред нама је нова година са јасним циљевима: даљи развој наше општине, унапређење квалитета живота и стварање још бољих услова за све генерације. У име општине и у своје лично име желим вам пуно здравља, мира и успеха у години пред нама. Нека буде година напретка, заједништва и нових прилика за све. Желим вам срећне новогодишње и божићне празнике.
Председник Општине Ивањица Александар Митровић