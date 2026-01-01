Ivanjica

ЧЕСТИТКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Поштоване суграђанке и суграђани,

Година коју остављамо за нама била је испуњена изазовима, али и значајним резултатима које смо остварили заједничким радом, одговорношћу и солидарношћу. Пред нама је нова година са јасним циљевима: даљи развој наше општине, унапређење квалитета живота и стварање још бољих услова за све генерације. У име општине и у своје лично име желим вам пуно здравља, мира и успеха у години пред нама. Нека буде година напретка, заједништва и нових прилика за све. Желим вам срећне новогодишње и божићне празнике.

Председник Општине Ивањица Александар Митровић

ИНОВАТИВНОШЋУ ПРОТИВ ДИВЉИХ СВИЊА

         Мештани ивањичких планинских села с пролећа и током лета муче муку да обране усеве од напада дивљих свиња. То је посебан проблем за старачка и самачка домаћинства. Уколико имају велико имање, па нису у ситуацији да га ограде, принуђени су да се довијају како да одбране усеве и летину. -Не знам […]
U Domu zdravlja u Ivanjici zakazivanje mamografskih pregleda

Dom zdravlja Ivanjica organizuje mamografski pregled žena od 49 do 70 godina i starijih. Pregledi će se obavljati od 1. marta, a u sredu je počelo zakazivanje.Naglašavajući da je u interesu žena da se jave, iz ove ustanove obaveštavaju da se pregled u željenom terminu može zakazati putem telefona 032/661-572 ili lično u dispanzeru za […]

ШКОЛА СКИЈАЊА ЗА МАЛИШАНЕ

             ШКОЛА СКИЈАЊА ЗА МАЛИШАНЕ      Скијашки клуб ‘’Голија’’ од прошле седмице одржава школу скијања на Дајићком брду. Интересовање је и овога пута велико. Углавном су то малишани из Ивањице за које  локална самоуправа обезбеђује бесплатан аутобуски превоз. У сарадњи ивањичке општине и Канцеларије за Косово и Метохију обезбеђен је и боравак деце из јужне покрајине.      Са почетницима и онима […]

