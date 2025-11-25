Мушко здравље: време је за конкретне разговоре

Marketing Zdravstvo

О здрављу се, међу мушкарцима, ретко говори отворено. Док је код жена постало уобичајено да редовно посећују гинеколога и прате своје здравствено стање, код мушкараца и даље постоји нека врста нелагодности – посебно када су у питању прегледи који се тичу простате, тестиса или хормонског статуса. Међутим, управо ти прегледи могу да направе разлику између благовремене реакције и озбиљног проблема.

Статистика показује да се велики број обољења, укључујући и карцином простате, открије касно – не зато што медицина нема решење, већ зато што мушкарци једноставно не дођу на време.

Симптоми које не смете игнорисати:

Постоје симптоми које мушкарци често приписују „годинама“,

„умору“ или стресу, а који заправо могу бити знак озбиљнијих стања.

Обратите пажњу уколико приметите:

•учестало или отежано мокрење, нарочито ноћу

•бол или пецкање приликом мокрења

•слабији млаз урина

•болове у доњем делу леђа, карлици или препонама

•крв у урину или сперми

•хроничан умор, нагли губитак тежине или смањен либидо

Ово су симптоми које не треба игнорисати. Већина ових тегоба може имати више узрока – од безазлених до озбиљних – али само лекар може да процени о чему се заиста ради. Оно што сигурно знамо јесте да не пролазе саме од себе, и да свака одложена посета лекару продужава и лечење. Дискретно, стручно и уз разумевање.

Како истиче др Вељко Шантрић, асистент на Медицинском факултету у Београду и консултант Поликлинике „Парк“, највећи изазов у раду са мушкарцима је што долазе касно – често тек када тегобе почну да ремете свакодневни живот. А у већини случајева, да су дошли раније, све би се решило једноставно и без последица, додаје др Шантрић и препоручује да као први корак провере функције простате, сви мушкарци старији од 50 година ураде PSA тест.

У Поликлиници “Парк” лекари приступају сваком пацијенту с разумевањем и дискрецијом. Прегледи се обављају брзо, у пријатном окружењу, уз могућност да се на једном месту уради комплетна дијагностика – од лабораторијских анализа до ултразвука.

Новембар је месец посвећен мушком здрављу, познат широм света као Movember. Идеја овог покрета није само да мушкарци пусте бркове, већ да их подсети да о свом здрављу не треба ћутати. Јер тишина и одлагање често буду највећи непријатељи.

Мушко здравље заслужује пажњу и поштовање, а први корак у том правцу је – разговор.

Зато, овог новембра, почните од себе. Један преглед може много да промени.

