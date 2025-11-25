G.Milanovac

Гласање за престижну Европску награду публике “Лукс” и у Горњем Милановцу

G. D. Komentara (0)

Културни центар „Мија Алексић“, током децембра биће домаћин првог гласања у Србији за престижну Европску награду публике “Лукс” („LUX Audience Award 2026“) за 2026 годину.Реч је о пројекту који заједнички организују Европски парламент и Европска филмска академија. Наиме, горњомилановачка публика ће од 8. до 13. децембра 2025. године моћи да погледа и гласа за један од пет европских филмова номинованих за ову престижну награду.
Улаз за све пројекције је бесплатан.

„LUX Audience Award“ је јединствена европска филмска награда у којој гледаоци заједно са посланицима Европског парламента учествују у избору победника, оцењујући филмове путем званичне платформе. За награду су номинована остварења која се баве савременим друштвеним темама – идентитетом, демократијом, људским правима и заједничким европским вредностима.

Номиновани филмови су:

Кристи – Брендан Канти (Christy – Brendan Canty)

Два отуђена брата са бурним детињством поново се налазе под истим кровом. Морају да се помире са својом прошлошћу и донесу одлуке о будућности.

Глуви – Ева Либертад ( Deaf – Eva Libertad)

Анђелина глувоћа покреће забринутост током њене трудноће због повезивања са ћерком. Након порођаја, партнер Ектор је подржава док учи да буде мајка у друштву које нема одговарајуће услове за особе са оштећеним слухом.

Била је то само несрећа – Џафар Панахи (It Was Just an Accident – Jafar Panahi)

Мала незгода покреће ланчану реакцију све већих проблема.

Воли ме нежно – Ана Казанев Камбет (Love Me Tender – Anna Cazenave Cambet)

Клеманс, адвокатица, напушта брак да би прихватила своје право ја. Њен бивши муж се бори за старатељство над њиховим сином Полом, манипулишући њиме. Како се њихов однос погоршава, Клеманс се бори да одржи мајчинску везу.

Сентиментална вредност – Јоаким Трир (Sentimental Value – Joachim Trier)

Интимно истраживање породице, сећања и помиритељске моћи уметности.

Након сваке пројекције организатор ће објавити QR код за гласање, а гласови публике улазе у званични европски избор. Сваки гледалац, који узме учешће у гласању до 12. априла 2026. године је у конкуренцији за једну од личних награда, међу којима је и путовање у Брисел у Европски парламент на свечану церемонију доделе награде „Лукс”.

Номиновани филмови биће приказани у великој сали Културног центра „Мија Алексић“.Распоред пројекција биће накнадно објављен на сајту www.kcgm.org.rs

G.Milanovac Region

У ГРАДСКОМ ПАРКУ УСКОРО НОВЕ СТАЗЕ И РЕПАРИРАНЕ КЛУПЕ

G. D.

Реконструкција Градског парка, који је уједно и један од најлепших симбола Горњег Милановца, започета је прошле године изградњом потпуно новог дечијег игралишта, а након тога постављена је и нова расвета. Тренутно се у парку граде нове пешачке стазе и репарирају постојеће клупе. -Сада радимо потпуно нове пешачке стазе које ће бити у бехатону, комплетну репарацију […]
G.Milanovac Region

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 2022. ГОДИНИ

G. D.

На основу члана 14. Одлуке о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Горњи Миланoвац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 26/2016) и Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2022. годину („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 26/2021), Општинска управа општине Горњи Милановац, расписује: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА […]
G.Milanovac Region

Асфалт стигао у МЗ Полом

vladecaglas

Грађевинска сезона у пуном је јеку, тако да нови метри асфалта стижу у све делове милановачке општине. У МЗ Полом, у засеоку Василијевићи, асфалтира се некатегорисани пут у дужини од 841 метра, а радове је данас са својим сарадницима обишао председник општине, Дејан Ковачевић. Он је овом приликом истакао да му је драго када види […]

