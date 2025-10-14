Ivanjica Kultura

ПРОМОВИСАН РОМАН ЈОВАНЕ САРИЋ

admin Komentara (0)

Библиотека „Светислав Вуловић“ је, у оквиру Дечије недеље, организовала у Дому културе промоцију романа „Црни новчић“ младе Јоване Сарић из Врњачке Бање.

Да су сусрети малишана и младих писаца посебно инспиративни показала је и промоција романа првенца 18-тогодишње Врњчанке Јоване Сарић. Деца су са искрицама у очима слушала причу о “Црном новчићу”, о мистериозном авантуристичком настојању главне јунакиње Еле да пронађе свог несталог брата. Било је питања, смеха, зачуђених погледа и оних тренутака тишине кад сви напето прате сваку реч. Јер ништа не инспирише више од сусрета са неким ко тек крочи стазом снова и већ оставља траг.

За многе малишане, ово није била само промоција књиге, већ сусрет са живим доказом да се снови могу преточити у речи, а речи у светове. Из одговора на њихова многобројна питања дознајемо да јој се идеја за писање романа „појавила тек тако“ и да није имала првенствено намеру да буде књига, али се прича развила. Нема брата, а инспирацију је налазила на различитим местима, али и уз помоћ пријатеља који су јој велика подршка. Такође су, како је рекла, утицале и друге књиге које је читала, посебно страних аутора, па се и отуда радња одвија у Лондону. Девојчици Ели је једини траг црни новчић који јој је нестали брат оставио и она креће у авантуру пуну мистерије и сусрета са необичним људима и њиховим још необичнијим захтевима.

-Пре овог романа сам писала приче и једну књигу са 13. година, али ништа није објављено. „Црни новчић“ сам написала са 16 година и ово је његова прва промоција. Можда буде и наставак уколико публика покаже интересовање. Кад не пишем волим да јашем и да се бавим глумом, као и да проводим време са породицом и пријатељима, изјавила је кратко Сарићева за наш лист.

Сазнајемо и да промоција није случајно започела баш у Ивањици и да за то постоје два повода.

-Из овог краја потиче Јованин отац. Поред тога, роман је објавила Издавачка кућа „Пчелица“ из Чачка па нам се учинило пригодним да у Дечијој недељи приредимо једно овако инспиративно дружење за наше малишане, казала је директорка ивањичке библиотеке Емилија Перуничић.

Промоција “Црног новчића” била је више од књижевног догађаја. Била је позив да машта никада не одрасте. Јер негде између реченица, Јована је деци пренела најважнију поруку –

да свако у себи носи свој „црни новчић“, мали талисман који нас води кроз свет снова, храбрости и вере у себе.

                                                                                                    Ј.С.

Slične Vesti
Kultura Obrazovanje

Песничко вече Слободана Ниџовића

Z. Ј.

До сада је издао једну збирку песама „Стисак руке за срећу“, а већ увелико спрема материјал за другу. Студент Високе школе техничких струковних студија Слободан Ниџовић разбио је стереотип да техника и уметност нису спојиви. Колеге су му највернији читаоци, а Висока школа му је више пута излазила у сусрет. Пре седам година, када је […]
Kultura Kultura

Oтвoрeна изложба Садка Хаџихасановића

G. D.

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ уприличила је отварање изложбе Садка Хаџихасановића –,,Don’t Play with Guns/ Звецкање оружјем“ у изложбеном простору Галерије ,,Рисим“ у среду, 23. новембра. Изложбу су отворили Мирјана Рацковић, музејски саветник Уметничке галерије „Надежда Петровић“ и Миодраг Даниловић, историчар уметности и кустос изложбе. Изложба се  састоји од 15  експоната и анимираног филма и спада […]

Дом културе, фото: Мима Зиндовић
Kultura Kultura

Dokumentarаc o Dejvidu Bouviju: MOONAGE DAYDREAM

G. D.

MOONAGE DAYDREAM Moonage Daydream, Nemačka, SAD, 2022, 135 min, biografski Bioskopska odiseja koja istražuje kreativno i muzičko putovanje legendarnog muzičara Dejvida Bouvija. Prvi film odobren od strane zadužbine Dejvida Bouvija, koja je omogućila vizionarskom reditelju Bretu Morgenu pristup njihovoj kolekciji bez presedana. Od Moonage Daydream poziva publiku da uroni u jedinstveni „Bouvi svet“.  Uloge: Dejvid […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.