ПРОМОВИСАН РОМАН ЈОВАНЕ САРИЋ

Библиотека „Светислав Вуловић“ је, у оквиру Дечије недеље, организовала у Дому културе промоцију романа „Црни новчић“ младе Јоване Сарић из Врњачке Бање.
Да су сусрети малишана и младих писаца посебно инспиративни показала је и промоција романа првенца 18-тогодишње Врњчанке Јоване Сарић. Деца су са искрицама у очима слушала причу о “Црном новчићу”, о мистериозном авантуристичком настојању главне јунакиње Еле да пронађе свог несталог брата. Било је питања, смеха, зачуђених погледа и оних тренутака тишине кад сви напето прате сваку реч. Јер ништа не инспирише више од сусрета са неким ко тек крочи стазом снова и већ оставља траг.
За многе малишане, ово није била само промоција књиге, већ сусрет са живим доказом да се снови могу преточити у речи, а речи у светове. Из одговора на њихова многобројна питања дознајемо да јој се идеја за писање романа „појавила тек тако“ и да није имала првенствено намеру да буде књига, али се прича развила. Нема брата, а инспирацију је налазила на различитим местима, али и уз помоћ пријатеља који су јој велика подршка. Такође су, како је рекла, утицале и друге књиге које је читала, посебно страних аутора, па се и отуда радња одвија у Лондону. Девојчици Ели је једини траг црни новчић који јој је нестали брат оставио и она креће у авантуру пуну мистерије и сусрета са необичним људима и њиховим још необичнијим захтевима.
-Пре овог романа сам писала приче и једну књигу са 13. година, али ништа није објављено. „Црни новчић“ сам написала са 16 година и ово је његова прва промоција. Можда буде и наставак уколико публика покаже интересовање. Кад не пишем волим да јашем и да се бавим глумом, као и да проводим време са породицом и пријатељима, изјавила је кратко Сарићева за наш лист.
Сазнајемо и да промоција није случајно започела баш у Ивањици и да за то постоје два повода.
-Из овог краја потиче Јованин отац. Поред тога, роман је објавила Издавачка кућа „Пчелица“ из Чачка па нам се учинило пригодним да у Дечијој недељи приредимо једно овако инспиративно дружење за наше малишане, казала је директорка ивањичке библиотеке Емилија Перуничић.
Промоција “Црног новчића” била је више од књижевног догађаја. Била је позив да машта никада не одрасте. Јер негде између реченица, Јована је деци пренела најважнију поруку –
да свако у себи носи свој „црни новчић“, мали талисман који нас води кроз свет снова, храбрости и вере у себе.
Ј.С.