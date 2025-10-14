СВЕ БОЈЕ ГОДИНЕ – годишња доба на делима из збирке Уметничке галерије „Надежда Петровић“
Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак
Отварање: 15. октобра 2025. у 18:00 сати
Изложба под називом „Све боје године“ представља едукативну изложбу која ће публику упознати са уметничким делима из збирки установе која повезују мотиви везани за карактеристике годишњих доба. Стога изложбу чини највише дела на којима су уметници и уметнице инспирисани својим окружењем забележили упечатљиве пејзаже.
Изложба представља последњу фазу садржајног едукативног програма Галерије заједничког назива „Све боје године“ који је осмислила кустоскиња Драгана Божовић. Концепт пројекта је да на сликовит начин споји причу о годишњим добима и упознавање са уметничким фондом Галерије. Прва фаза пројекта реализована је током 2022. године када су изабране слике са кратким анализама представљене на Фејсбук и Инстаграм профилима Галерије у форми својеврсне виртуелне изложбе. Крајем 2024. године објављена је истоимена публикација као 4. свеска едиције „Деца и слике“.
У питању је изложба из области наслеђа и припада програму Галерије „Визуелне уметности у образовању“ који се развија са циљем бољег повезивања са образовним установама. Едукативног је карактера и намењена деци предшколског и основношколског узраста која ће имати прилике да преко изложених слика обнове своје знање о годишњим добима и сазнају више о њиховим карактеристикама, симболима, бојама, атмосферским појавама, али и о томе како посматрати и анализирати једно уметничко дело у музејској установи. Спремљен је низ занимљивих питања и других задатака. Изложба је погодна за одржавање школских часова из предмета Свет око нас, Ликовна култура, Грађанско васпитање, Српски језик, Географија и др. јер се могу обрађивати теме из школског програма везане за природу, годишња доба, ликовно изражавање, географске карактеристике пејзажа, флору на нашем подручју, креативно писање и сл.
Изложба траје од 15. октобра до 30. новембра 2025. године. Улаз је слободан.