Смена сунчаних периода и облачности

Прогноза времена за 25. јануар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Недеља: Ујутро местимично магла и ниска облачност, која ће се на појединим локалитетима јужне и југозападне Србије, као и у Тимочкој Крајини задржавати већи део дана. У осталим крајевима променљиво уз смену сунчаних периода и облачности уз пролазно краткотрајну кишу. Падавине ће се интензивирати увече на југозападу Србије, где се могу очекивати и пљускови са грмљавином уз локалну количину падавина од 20 до 50 mm (нарочито у Златиборском, јужном Моравичком и јужном Рашком округу). Киша ће на високим планинама прећи у снег, а у области Хомоља локално је могућа и ледена киша. Ветар умерен и јак, у кошавском подручју и на планинама олујни, јужни и југоисточни, а на југу Баната краткотрајно и са ударима орканске јачине (изнад 100 km/h). Ветар ће остати слаб само у Тимочкој Крајини, Подрињу и у Метохији. Најнижа температура од 0 до 7, а највиша од 2 у Неготинској Крајини до 16 степени у деловима западне, централне и југоисточне Србије. Упозорење: Удари ветра > 28 m/s, вероватноћа 90%. Количина падавина већа од 30 l/m² за 12 h, вероватноћа 90%, Поледица или залеђивање мокрих површина, МАГЛА – Хоризонтална видљивост < 200 m, Локална појава грмљавина са или без падавина – вероватноћа 90%.

ТАМНА СТРАНА ЉУДСКЕ ДУШЕ

Z. Ј.

ПРЕДАВАЊЕ РОТАРИ КЛУБА ЧАЧАК У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ (1. ДЕО) – Да ли се човек рађа зао и шта натера дечака од 13 година да постане масовни убица? – Прекид хармоничног односа човека и Бога настао је услед кршења поверења и љубави са Богом… – Зло долази када човек заборави своју духовну природу, када заборави себе… […]
Очекује нас 55 тропских дана

G. D.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПАКАО Очекује нас 55 тропских дана, а ноћу нећемо моћи да спавамо АУТОР: Новости Прошле године било је једно од најтоплијих лета у последњих 30 година, а ово ће, према процени прогностичара, бити слично. Зато се треба припремити за серије паклених дана, пишу Новости. Према речима Бранка Бијелића, метеоролога Републичког хидрометеоролошког завода, […]
СВЕТИ САВА, ПРВИ АРХИЕПИСКОП И ПРОСВЕТИТЕЉ

N. R.

ТВОРАЦ СРПСКЕ ЦРКВЕ И КУЛТУРЕ Српска православна црква и верници данас славе Светог Саву, једну од најзначајнијих личности српске историје. Свети Сава је био српски принц, монах, игуман намастира Студенице, књижевник, дипломата и први архиепископ аутокефалне Српске православне цркве. Рођен је као Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање, и брат Вукана и Стефана […]

