УМЕТНОСТ ПОЗИВА ДА УСПОРИМО, ПОСМАТРАМО И ОСЕТИМО

ОТВОРЕНА 9. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ЧАЧКА
Девета годишња изложба под називом „Чачани, ликовни ствараоци“, отворена је прошлог петка, 16. јануара, у Ликовном салону Културног центра. На изложби је представљена ликовна сцена Чачка, односно, 16 уметника са више од двадесет радова. Своја дела су изложили познати чачански сликари, али и млади уметници: Велимир Милићевић, Драган Добросављевић, Маја Стојановић, Сандра Нинић Петрић, Петар Матовић, Немања Петрић, Вук Ђурић, Вања Бајовић, Снежана Добросављевић, Весна Петровић, Мијалко Ђунисијевић, Бојана Фужинато, Мирко Ковачевић, Маја Васовић, Магдалена Властелица и Јована Василић.
ИЗ ТИШИНЕ АТЕЉЕА У ДИЈАЛОГ УМЕТНИКА И ПОСМАТРАЧА
Годишња изложба ликовних уметника Чачка на којој 16 аутора излаже своје радове, представља богатство различитих ликовних поетика, техника и индивидуалних погледа на свет. У времену у коме често журимо и ретко застајемо, уметност нас позива да успоримо, да посматрамо и осетимо. Радови који су настали из личне потребе за стварањем, из тишине атељеа, излагањем излазе пред публику и започињу нови живот – живот дијалога између уметника и посматрача, рекла је Весна Петровић, уредница Ликовног програма Културног центра Чачак.
– Иако су аутори различити по изразу и приступу, повезује их иста посвећеност стваралачком процесу и иста жеља да кроз боју, форму и композицију пренесу емоцију, мисао или тренутак. Зато ова изложба није скуп појединачних радова, већ сусрет различитости које се међусобно надопуњују и обогаћују. Доноси разноликост ликовних израза, стилова и сензибилитета.
Захваљујем уметницима који су својим радовима обогатили ову изложбу, као и свима који су допринели њеној реализацији. Посебно хвала публици, јер уметност добија пуни смисао тек када се дели. Дозволите себи лични доживљај ових дела и уживајте у њима и инспирацији коју она доносе – нагласила је Весна Петровић, отварајући изложбу „Чачани, ликовни ствараоци“, на којој је изложен и један њен рад.
ИНСПИРАТИВНИ ПЕЈЗАЖИ
Академска сликарка, уредница Ликовног програма је од својих радова за овогодишњу изложбу изабрала пејзаж. Стицајем околности је била на неколико колонија и, како каже, нови простори су били веома инспиративни за рад пејзажа.
– Због тога сам изабрала ову слику за Годишњу изложбу чачанских ликовних уметника. Осим апстракције коју и даље радим, понекад направим и неки пејзаж. Увек користим јарке боје. Волим боју на слици – изјавила је за наш лист Весна Петровић, откривајући да ће можда наредне године уследити и њена самостална изложба.
„ТРАГОМ ЗАПИСА“…
На изложби се може видети и слика из циклуса „Трагом записа“, познатог чачанског академског сликара Мирка Ковачевића, који се осврнуо на период од пре 42 године, када је завршио Ликовну академију у Сарајеву, напоменувши да је пре четири деценије почео да излаже у Дому културе у Чачку.
– Подсетио бих и на, пре свега, дивне људе, сликара Михаила Ђоковића Тикала, вајара Жику Максимовића, историчара уметности Михаила Бошњаковића и великог мајстора, једног од најбољих европских акварелиста Грујицу Лазаревића, јер живе њихова дела. Грујица је много волео да помаже младима. Видим да на изложби има и младих аутора и драго ми је што са ових радова „дувају лепи ветрићи“, што је добро за град и Србију.
Ја и даље стварам у свом циклусу „Трагом записа“, којим се јавности представљавам већ 40 година. То је озбиљан, подвижнички рад, који ће своју димензију добити, као што све добије, кад мене не буде и кад прође још двадесетак година. Последњих година сам више био посвећен породици. Али, сада радим и лепо се осећам док стварам, хвала Богу – поделио је своје утиске Мирко Ковачевић, сликар одан симболима вере.
НЕМИРИ И ПРЕВИРАЊА
Посетиоци на овој изложби могу видети и слику „Рат“, аутора Мијалка Ђунисијевића, такође, академског сликара.
– Слика је из последње фазе мојих радова, бавим се иконографијом и рад је из те области. Тематски, на први поглед, не изгледа као икона. Али, у контексту целе серије радова уклапа се у иконописачку тематику. Осврћем се на дешавања у свету, на ратове. И у нашем друштву је јака подела. Рат је природно стање човека, јер је човек биће које је отпало од истине. Ми смо стално у неким унутарњим немирима и превирањима, питање је времена када ће изаћи из нас. То ми је била инспирација за слику „Рат“ – рекао је за „Чачански глас“ Мијалко Ђунисијевић.
Академски сликар, као и остале његове колеге, сматра да је лепо што постоје смотре чачанских уметника.
– Али, мислим да је Годишња изложба ликовних уметника Чачка медијски мало пропраћена, многи и не знају да постоји. А не постоји ни фонд за овакву смотру. Смтарам да ова изложба заслужује и подршку Града. Ипак, много је лепо да се сусретнемо са колегама и видимо шта други људи раде – нагласио је Мијалко Ђунисијевић.
Н. Р.
ПОЧАСТ МИХАИЛУ ЂОКОВИЋУ ТИКАЛУ
Прошлог петка, 16. јануара, преминуо је чувени српски сликар Михаило Ђоковић Тикало.
– Пре непуне три године, наш велики уметник Михаило Ђоковић Тикало, пореклом из Чачка, у овом простору је имао своју самосталну изложбу. То је на неки начин био његов опроштај од родног града. Данас је преминуо у Београду – саопштила је тужну вест уредница Ликовног програма Културног центра Весна Петровић и позвала присутне да минутом ћутања одају почаст једном од најзначајнијих српских сликара фигурације и фантастике.