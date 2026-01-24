ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ 87 ИНТЕРВЕНЦИЈА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА ЧАЧАК

Током грејне сезоне сваке године повећан је број пожара на грађевинским објектима. За првих 20 дана текуће године, Ватрогасно-спасилачки батаљон Чачак који покрива Моравички округ, односно, кога чине ватрогасне јединице Чачак, Лучани, Гуча и Ивањица, имао је укупно 87 интервенција, од тога 51 пожар, док је у истом периоду прошле године забележено 55 интервенција, од тога 43 пожара.
- Период у току грејне сезоне карактерише повећан број пожара на грађевинским објектима. Разлог томе су најчешће неочишћени и неисправни димоводни канали. Услед неочишћеног димоводног канала долази до самоупале чађи у оџаку где се ствара висока температура и онда почиње да гори чађ. Уколико димоводни канал није прописно урађен и ако у његовој непосредној близини пролази рог или греда, долази до упале кровне конструкције. Велики број пожара на грађевинским објектима настаје услед преоптерећења електро инсталација са грејним телима, тако што се много електричних уређаја прикључи на продужне каблове и онда долази до прегревања, топљења и пожара. Такође, имамо и пожаре на отвореном, када несавесни грађани одлажу врућ пепео у контејнере где долази до упале истих, а они се могу проширити и на суседне аутомобиле – нагласио је Синиша Гобељић, заменик команданта Ватрогасно-спасилачног батаљона Чачак.
Припадници Сектора за ванредне ситуације константно подсећају да је важно слушати савете ватрогасаца-спасилаца и поступати по њима, како би избегли трагедије.
- Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације апелује на све грађане да не преоптерећују електричне уређаје, да не остављају одећу преко или близу грејних тела, да обрате пажњу да приликом припреме хране не остављају посуђе на електричним шпоретима и да провере своје димовне канале – истакао је Гобељић.
У случају да приметите пожар одмах позовите 193, слушајте упутства ватрогасаца-спасилаца. Ваш брз позив може спасити животе и домове!
Виолета Јовичић