Dragačevo

Држава спремна да пружи подршку Индустријском комбинату „Ливница“ у Гучи

Z. Ј. Komentara (0)

Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић посетила je Индустријски комбинат „Ливница“ у Гучи и поручила да ће ова ливница, највећа у Србији, увек имати пуну подршку председника Србије Александра Вуцица, Владе Србије и Министарства привреде.

– Имала сам част да посетим највећу ливницу у Србији, једну од шест која послује на територији наше земље, да разговарам са власницима компаније о њиховим будућим активностима и плановима, да видимо на који начин држава може да помогне. Ова фабрика запошљава висе од 160 радника, а за државу је значајна како због запошљавања радника, тако и због извозне орјентисаности – рекла је Месаровић након посете овој фабрици.

Министарка је додала да фабрика има и потешкоће у пословању, о којима је отворено разговара, а тичу се чињенице да је један од највећих потрошача електричне енергије, што директно утиче на конкурентност производа.

На састанку са руководством разговарано је и на који начин могу додатно да успоставе сарадњу са компанијом Зи Ђин, а Месаровић је навела да ће се држава активно укључити да се успостави директна комуникација са страним компанијама и другим фабрикама.

Индустријски комбинат „Ливница“ основан је 1956. године, од 2017. године је у власништву „Прогрес инжењеринг“ из Чачка.

Министарство привреде

Slične Vesti
Aktuelno Dragačevo Društvo

СНЕЖНИ ПОКРИВАЧ У ДРАГАЧЕВУ ДО 20 ЦЕНТИМЕТАРА

Z. Ј.

Снег који је током ноћи падао у читавој Србији, није направио веће проблеме становницима Моравичког округа. Било га је на територији свих локалних самоуправа, али су путеви остали проходни. Највише падавина задржало се у Драгачеву. – На територији општине Лучани све је спремно за снежне падавине, чистач је на терену од прошле ноћи, када је […]
Dragačevo Region

НОВИХ 10,5 КИЛОМЕТАРА АСВФАЛТА У ДРАГАЧЕВУ

vesnas

Општина Лучани је од почетка ове године, са грађанима потписала уговоре за асфалтирање 11 путних праваца у осам месних заједница. Укупна вредност потписаних уговора је око 79.000.000 динара за око 10,5 киломтара путних праваца, с тим што је на основу модела три према један, Општина  обезбедила 59.000.000, док су заинтересовани грађани сакупили 20.000.000 динара. Председник […]
Dragačevo Region

ОДРЖАНА 4. РЕДОВНА ГОДИШЊА И 2. ИЗБОРНА СKУПШТИНА УДРУЖЕЊА „НАШЕ ДРАГАЧЕВО“

G. D.

ОДРЖАНА 4. РЕДОВНА ГОДИШЊА И 2. ИЗБОРНА СKУПШТИНА УДРУЖЕЊА „НАШЕ ДРАГАЧЕВО“ ПОРЕД УСТАЉЕНИХ, И НОВЕ АКЦИЈЕ И ИНИЦИЈАТИВЕ У Гучи је крајем марта одржана 4. редовна и 2. изборна Скупштина Удружења „Наше Драгачево“, на којој су једногласно усвојени извештаји о прошлогодишњем раду Удружења и Фонда за помоћ талентованим ученицима и студентима Драгачева, као и планови  рада за […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.