Држава спремна да пружи подршку Индустријском комбинату „Ливница“ у Гучи

Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић посетила je Индустријски комбинат „Ливница“ у Гучи и поручила да ће ова ливница, највећа у Србији, увек имати пуну подршку председника Србије Александра Вуцица, Владе Србије и Министарства привреде.
– Имала сам част да посетим највећу ливницу у Србији, једну од шест која послује на територији наше земље, да разговарам са власницима компаније о њиховим будућим активностима и плановима, да видимо на који начин држава може да помогне. Ова фабрика запошљава висе од 160 радника, а за државу је значајна како због запошљавања радника, тако и због извозне орјентисаности – рекла је Месаровић након посете овој фабрици.
Министарка је додала да фабрика има и потешкоће у пословању, о којима је отворено разговара, а тичу се чињенице да је један од највећих потрошача електричне енергије, што директно утиче на конкурентност производа.
На састанку са руководством разговарано је и на који начин могу додатно да успоставе сарадњу са компанијом Зи Ђин, а Месаровић је навела да ће се држава активно укључити да се успостави директна комуникација са страним компанијама и другим фабрикама.
Индустријски комбинат „Ливница“ основан је 1956. године, од 2017. године је у власништву „Прогрес инжењеринг“ из Чачка.
Министарство привреде