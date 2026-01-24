ПРИОРИТЕТ И ДАЉЕ МОДЕРАН СИСТЕМ ПАРКИРАЊА

МЕНАЏМЕНТ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О ОВОГОДИШЊИМ ПЛАНОВИМА

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ ће и 2025. годину завршити са позитивним резултатом, односно, пословаће са добитком. Директор Зоран Благојевић наглашава да је задовољан радом Надзорног одбора, менаџмента и свих запослених, што је допринело позитивним резултатима пословања и остварењу планираног програма. Подсећајући да је основни циљ предузећа и даље модернизација и унапређење успостављеног система паркирања, директор у разговору за наш лист, истиче да „Паркинг сервис“ увек излази у сусрет грађанима, захваливши им на коректној сарадњи, али и на добронамерним критикама, сугестијама и идејама.

Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Зоран Благојевић

ДОБАР ТИМ – ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Задовољан прошлогодишњим пословним резултатима, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Зоран Благојевић каже да ће приоритет и у 2026. години бити позитивно пословање предузећа, а расподела добити, као и до сада, у складу са актом о буџету Града Чачка и на основу других прописа који регулишу ову област. Директор с поносом наглашава да су добри резултати постигнути захваљујући добром тиму, вредним и поузданим радницима, који се максимално залажу у свом послу. Захвалан је и Градској управи и ЈП „Градац“ на одличној сарадњи, односно, на заједничком настојању да обезбеде модеран режим паркирања и стационарни саобраћај организују на најефикаснији и најприхватљивији начин за грађане.

Главне делатности „Паркинг сервиса“ су наплата паркирања, издавање бицикли и обележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације. Основни циљ предузећа је модернизација и унапређење већ успостављеног система паркирања, као и подизање на виши ниво саобраћајне културе паркирања у граду. „Паркинг сервис“ управља отвореним паркиралиштима на кључним саобраћајницама и затвореним у најужем центру града, у Скадарској улици, код „Такси станице“ и од недавно, новим паркингом „Такси 2“, код маркета „Мега Макси“. У граду постоји велики број информативних табли, а на неколико локација су постављени семафори, на основу којих возачи добијају информације о тренутно слободним местима на затвореним паркинзима.

– Цене су исте као прошле године. У првој зони сат паркирања је 60 динара, у другој 40, у трећој 30, а у екстра зони 80 динара, где је време лимитирано, максимално на 120 минута. Цена услуге паркирања на затвореном паркингу у Скадарској улици (између робних кућа) је 65 динара, док је 50 динара код „Такси станице“ и на новом паркингу „Такси 2“. Познато је да корисници наших услуга имају више могућности за плаћање паркинга. Поред SMS наплате, аутоматске наплате паркирања на затвореним паркиралиштима, возачима су доступне паркинг – греб картице, а могу платити и код контролора на терену. Уколико неко од корисника није платио паркинг, после десет минута од паркирања, контролори издају посебну дневну карту. Цена посебне дневне паркинг карте износи 1.500 динара и то није казна, она је начин плаћања паркинга, а не кажњавања. Уколико возач у року од осам дана плати, цена посебне дневне карте биће умањена за 50 одсто, односно платиће 750 динара. Од тренутка постављања посебне дневне карте на возило, у току наредна 24 сата, возач има право на бесплатно паркирање у граду у свим зонама, изузев затвореног паркинга – подсећа Зоран Благојевић.

ПРЕДЛОЗИ ГРАЂАНА

Поједини грађани се обраћају менаџменту са жељом да „Паркинг сервис“ уведе наплату паркирања у улицама где живе, јер би радо плаћали месечну карту, каже директор и додаје:

– Постоји могућност блоковског паркирања, односно да се уреде паркиралишта поред зграда, на добровољној бази станара. Реч је о повлашћеним месечним паркинг картама за целодневно паркирање за станаре зграда. Такви модели постоје у појединим градовима, на пример у Пожаревцу. Наравно, о томе би се, уз сагласност станара, одлучивало заједно са нашим оснивачем.

Прошле године, уз подршку оснивача Града Чачка, у октобру је отворен нови паркинг код ОШ „Вук Караџић“. Реконструкцијом постојећег и изградњом новог паркинга, укупно је обезбеђено 280 паркинг места. Овај паркинг припада трећој зони и под наплатом је радним данима од седам до 16 часова, по најјефтинијој цени у граду, у износу од 30 динара по сату, а након тога је бесплатно, напомиње директор.

Пре десетак дана отворено је ново паркиралиште „Такси 2“ са 84 паркинг места, изграђено по савременим стандардима. Нови паркинг се налази код маркета „Мега Макси“, а радно време наплате је као и на осталим паркиралиштима у граду, радним даном од седам до 22 часа, а суботом од седам до 15 часова. Цена паркинг места је 50 динара по сату.

– Нови паркинг је повезан са паркингом код „Такси станице“ који има 68 паркинг места. Корисници месечних карата за паркинг „Такси станица“ могу користити и паркинг „Такси 2“ за паркирање својих возила. По добијању неопходних дозвола почеће изградња јавне гараже на локацији „Такси станице“ и управо због тога је уређен паркинг „Такси 2“, поред маркета „Мега Макси“. У јавној гаражи би требало да буде око 400 паркинг места на свим етажама. Тренутно имамо 1.600 паркинг места распоређених у четири зоне, а са додатних 400, имаћемо око 2.000, што ће сигурно олакшати функционисање саобраћаја у нашем граду – каже директор Зоран Благојевић.

Драган Грујовић, координатор ЈКП „Паркинг сервис“

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКЛИ САМО НА ЗАТВОРЕНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

И за услугу изнајмљивања бицикли планиране су измене. Иако су цене изнајмљивања бицикли приступачне, по започетом сату 50 динара, а за дан 300, реч је о економски нерентабилној услузи за ово предузеће.

– Управо због тога је менаџмент одлучио да се у предстојећој сезони бицикли изнајмљују само на затвореним паркиралиштима. Поред већ постојеће код „Такси станице“, биће постављене кућице и на новом паркингу „Такси 2“ и, највероватније, на излазу паркинга у Скадарској улици. Наши радници који већ раде у кућицама, истовремено ће наплаћивати и изнајмљивање бицикли у току сезоне – објашњава Драган Грујовић, координатор ЈКП „Паркинг сервис“.

Од јуна 2022. године, по налогу ЈП „Градац“, „Паркинг сервис“ се бави хоризонталним и вертикалним обележавањем сигнализације и на локалним саобраћајницама. Поред паркинг простора, запослени овог предузећа обележавају и пешачке прелазе, тротоаре, линије на саобраћајницама, мењају знакове на улицама… Предузеће располаже адекватном опремом и може да одговори свим захтевима грађана, а приоритет „Паркинг сервиса“ је да буде повећена безбедност свих учесника у саобраћају, како возача, тако и пешака, наглашава Грујовић.

С обзиром на то да је у току зимска сезона, наш саговорник подсећа да су запослени овог предузећа спремни за чишћење паркиралишта, као и да помогну осталим службама у граду у отклањању снега са саобраћајница. Наравно, њихов приоритет је чишћење отворених паркинга, односно, у екстра, првој, другој и трећој зони, као и уклањање снега са затворених паркиралишта.

Н. Р.

АПЛИКАЦИЈА PARKINGSERBIA

„Паркинг сервис“ ради лакшег плаћања услуга паркирања препоручује апликацију ParkingSerbia која пружа увид у паркинг зоне где се врши наплата. То је апликација која аутоматски препознаје локацију и зону наплате и омогућава лакше плаћање услуга паркирања. Корисник апликације је у обавези да само једном унесе своју регистарску ознаку, а апликација га обавештава о зони у којој се тренутно налази.

– Реч је о iOS апликацији, односно, о решењу за брзо и једноставно припремање SMS порука за плаћање паркинга не само на територији града, већ широм Србије. То је једина апликација која обухвата све просторне податке у скоро 90 градова широм Србије. ParkingSerbia пружа увид у паркинг зоне где се врши наплата паркирања. Када возило уђе у зону наплате, апликација аутоматски детектује локацију и нуди опције за припрему SMS порука. Апликација обавештава пре истека плаћеног времена паркирања, као и када се наплата заврши. У плану је и обавештавање корисника да ли је за возило издат налог за плаћање посебне дневне паркинг карте, као и сви потребни подаци о плаћању – рекао је Драган Грујовић.