Јуче ШЕСТ БЕБА!

Јанковић: Ковид пропуснице неће имати ефекта, заглибљени смо у блату сопствених заблуда ИЗВОР: РТС Разговор Ане Стаменковић са др Радмилом Јанковићем Заменик директора Универзитетског клиничког центра Ниш др Радмило Јанковић каже за РТС да ковид пропуснице неће имати неког ефекта на смањење броја заражених и хоспитализованих. Додаје да су потребне јаке противепидемијске мере да би […]
Јуче, 17. маја, у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба, што се догодило већ шести пут од почетка ове године. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ШЕСТ ДЕЧАКА. Међу малишанима који су јуче дошли на свет су и два дечака – близанца. Чачанско породилиште „покрива“ подручје града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Извор: Ча глас