Zdravstvo

Јуче ШЕСТ БЕБА!

Јуче ШЕСТ БЕБА!

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ШЕСТ БЕБА, ДВА ДЕЧАКА И ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ, а међу њима су и две близнакиње.

Фото: Архива Ча гласа

Чачанско породилиште „покрива“ подручје града Чачка и општина Лучани и Ивањица.

Извор: Ча глас

Slične Vesti
Društvo Zdravstvo

Јанковић: Ковид пропуснице неће имати ефекта, заглибљени смо у блату сопствених заблуда

G. D.

Јанковић: Ковид пропуснице неће имати ефекта, заглибљени смо у блату сопствених заблуда ИЗВОР: РТС Разговор Ане Стаменковић са др Радмилом Јанковићем Заменик директора Универзитетског клиничког центра Ниш др Радмило Јанковић каже за РТС да ковид пропуснице неће имати неког ефекта на смањење броја заражених и хоспитализованих. Додаје да су потребне јаке противепидемијске мере да би […]

Društvo Grad Zdravstvo

ЈУЧЕ НИ ЈЕДНА БЕБА НИЈЕ РОЂЕНА У ЧАЧАНСКОМ ПОРОДИЛШТУ

G. D.

Јуче, 17. маја, у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба, што се догодило већ шести пут од почетка ове године. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Društvo Grad Zdravstvo

Јуче рођено ШЕСТ ДЕЧАКА!

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ШЕСТ ДЕЧАКА. Међу малишанима који су јуче дошли на свет су и два дечака – близанца. Чачанско породилиште „покрива“ подручје града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Извор: Ча глас

