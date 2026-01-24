Slične Vesti
“ТЕЖИНА СЕНКЕ” ИЛИ САВЕСТИ…
У АРХИВУ ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН ЧЕДА НЕДЕЉКОВИЋА У библиотеци Историјског архива крајем фебруара представљен је роман педагога, професора и књижевника из Београда Чеда Недељковића, рођеног 1932. године у драгачевским Негришорима. О роману су говорили књижевници Ника Стојић и Радован М. Мринковић, а аутор је захвалност упутио и присутном Крстомиру Мићовићу, који је као његов бивши ученик […]
“BIBLIOGRAFIJA- KRALJICA BIBLIOTEKARSTVA”, IZVOR I POLAZIŠTE
IZLOŽBA I KNJIŽEVNO VEČE GRADSKE BIBLIOTEKE “VLADISLAV PETKOVIĆ DIS” O bibliografiji, kao jednoj od najvažnjih naučnih disciplina bibliotekarstva, koju s pravom smatraju kraljicom u ovoj struci, jer je neprocenjiv izvor svega što je objavljeno na našim prostorima u svim vremenima i oblastima stvaralaštva, bilo je reči na izložbi ”Bibliografija – kraljica bibliotekarstva” i književnoj […]
Промовисан Дневник (1896-1920) Јована М. Јовановића Пижона
У библиотеци архива 16. јунa промовисан је Дневник (1896-1920) Јована М. Јовановића Пижона, коју су приредили проф. др Радош Љушић и Миладин Милошевић, архивски саветник, директор Архива Југославије. Дневничке забелешке дипломате Јована Јовановића Пижона (Београд, 1869 – Охрид, 1939), који је био један од значајних учесника у политичком животу Србије пре и током Првог светског […]