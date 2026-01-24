СВЕТОСАВСКИ КОНЦЕРТ КУДА-А „ЖЕЛЕ”

Културно-уметничко друштво „Дуле Милосављевић Желе” из Чачка традиционално и ове године организује Светосавски концерт у понедељак, 27. јануара, у Културном центру.
- Имамо доста чланова и због великог интересовања сваке године за Светосавски концерт се тражи карта више, па смо и ове године одлучили да концерти буду у два термина, први до 19, а други од 21 сат. Ове године на концерту ће учествовати 14 група, предствиће се фолклорци, али и Народни оркестар КУД-а „Желе” – рекао је Војин Јаковљевић, председник КУД-а „Дуле Милосављевић Желе”.
Јаковљевић је додао да ће ове године бити и нових кореографија које ће публика први пут видети у извођењу фолклораца.
- На концерту ћемо премијерно приказати Игре из драгачевског краја и Игре из ужичког краја. Друштво изазива велику пажњу где год да се појави, тако да уколико неко не буде имао карте за овај концерт, може посетити концерте који ће бити организовани у марту, априлу и мају – казао је Јаковљевић.
Улазнице за Светосавски концерт можете купити у просторијама КУД-а у времену од 18 до 22 сата.
В. Ј.