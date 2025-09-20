САВРЕМЕНЕ И СВЕВРЕМЕНЕ РЕЧИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

ТРИБИНА ПОСВЕЋЕНА НАЈВЕЋЕМ ДУХОВНИКУ ОВОГА СВЕТА
„Патријарх Павле је нама оставио у наслеђе богато дело, пре свега, духовно дело. Али, и материјално дело које се оваплотило кроз реч његову. Оставио нам је поруке и поуке које су искуствено потврђене, а то су речи које су засноване на речи Божијој, на речи Јеванђеља, по којима се владао и по којима је достигао те духовне висине и ту мудрост да буде духовни учитељ другим људима, не само нама који смо били његови савременици, него и онима који ће доћи и после нас“. Ово је, између осталог, у разговору за „Чачански глас“ рекао професор др Јован Јањић, биограф Патријарха Павла, доктор културолошких наука, писац, мастер правник и научни сарадник, пред почетак трибине која је одржана на дан рођења (11. септембра) Његове светости, у великој сали Културног центра.
ВЕЧНЕ ВРЕДНОСТИ
Многи данас цитирају мудре поруке и поуке Патријарха Павла, како на друштвеним мрежама, тако и у књигама. Али, Ви сте можда најпозванији да говорите о значају његових беседа о побожности и вечним вредностима.
– Кад поменемо патријарха Павла, ми који смо његови савременици, прво се поносимо што смо живели у истом времену и што је он био наш духовни поглавар. Сагледавамо његов живот, угледамо се на њега, јер је сам његов живот једна поучна прича. На његовом примеру видимо како се једно сироче, које са три године остаје без родитеља, а са шест година му пале свећу мислећи да је умро, бори кроз живот и узраста до једног од највећих људи у свом времену. Надасве, постаје највећи духовник овога света, како су то говорили и поглавари других цркава и верских заједница. Патријарх Павле је нама оставио у наслеђе богато дело, пре свега, духовно дело. Али, и материјално дело које се оваплотило кроз реч његову. Оставио нам је поруке и поуке које су искуствено потврђене, а то су речи које су засноване на речи Божијој, на речи Јеванђеља, по којима се владао и по којима је достигао те духовне висине и ту мудрост да буде духовни учитељ другим људима, не само нама који смо били његови савременици, него и онима који ће доћи и после нас. Говорим често да је његова реч и савремена и свевремена. Зашто је савремена? Зато што он своју реч темељи на ономе што има вечне вредности, што важи у сваком времену и у свим приликама. Зато је то увек и савремена, али истовремено и свевремена реч. Такво је и његово дело. Колико је прошло година од када није телом међу нама, а ми га и данас доживљавамо као да је наш савременик, као да је ту негде, осећамо његово присуство, његов дух, као и његово дело. Уврен сам да ће такав осећај имати и генерације које ће доћи после нас, управо зато што је његово дело и свевремено и, самим тим, увек и савремено.
„БУДИМО ЉУДИ“, НАЈКРАЋИ ЉУДСКИ И БОЖИЈИ ЗАКОН
Можда су највише цитиране две речи, „Будимо људи“, у којима су сажете управо вечне вредности. У књизи „БУДИМО ЉУДИ – живот и реч Патријарха Павла“, која је настала на основу Ваших разговора са Патријархом, објаснили сте суштину те две речи. Али, нажалост, стиче се утисак да их људи често површно доживљавају…
– Ја их дефинишем као најкраћи закон, јер су у те две речи уткани сви људски закони овога света, па чак и Божији закон, десет Божијих заповести. Све то стаје у те две речи, јер кад кажемо „Будимо људи“, свима је јасно шта то значи, да треба да се владамо онако какво је наше позвање људско. Јасно је да се многи људи не држе тога. Највернији, најомиљенији Христов ученик Јован, пре две хиљаде година, пише да овај свет „сав у злу лежи“. Погледајте колико се свет за те две хиљаде година искварио. Дакле, очекивати је да увек има тешкоћа и да увек има оних људи који нису кадри и спремни да чине добро дело, да има оних који отежавају живот на овој планети. Али, Бог никога не оставља, он узима у обзир и тешкоће са којима се човек сусреће. Колико се неко труди и колику жртву поднесе, толикој плати може да се нада. То је управо Патријарх Павле говорио. У овом животу увек имамо тешкоћа и биће их вазда. Тешкоће имају свој смисао, јер кроз њих се показује ко је какав човек. Савлађујући тешкоће ми јачамо себе и духовно узрастамо.
СЛУЖЕЋИ СЕ ЗАДОБИЈА ВЕЧНОСТ
Имали сте срећу да много времена проведете са Његовом светошћу…
– Бог је удесио тако да имам сусрете са Патријархом и да водим разговоре које сам тада објављивао у новинама, а потом их преточио у једну књигу. Касније су настале и друге. Прва моја књига, наравно, настала је с благословом Патријарха Павла. Кад сам је написао хтео сам да је он погледа. Знам да му због његове скромности није било лако да ми да благослов. Склањао се од похвала овога света. А књига јесте похвална, јер је и његов живот похвалан, узоран. Говорили су му да је Свети човек, Светац, али он се тога клонио. Знао је да је најважније у какву личност узраста и како ће бити вреднован у вечности, тј. у горњем свету. А ово време овде користио је да што више служи. Тако је време претакао у вечност и задобио је вечност. Зато његов лик и данас, када није ту, нама светли и светлиће и у будућности.
ДУХОВНИ ОРИЈЕНТИРИ
Које речи Патријарха Павла Ви посебно памтите?
– Готово да нема животне ситуације у којој се не можемо позвати на неку реч Патријарха Павла, зато што је он живео живот који ми живимо, носио се са свим тешкоћама овога света. Чинио је колико је до њега да би служио људима и тако је задобијао Светост. И лично, његова реч ми често и у много чему помаже. Много је његових речи које можемо цитирати и на њих се позвати, које нам могу бити духовни оријентири у овоме свету. Често је изговарао и позивао људе да учине онолико колико могу. Замислите кад би сви чинили колико можемо. Овај свет би био рај. Али, нажалост, није тако, нити ће бити. Ако неко није кадар толико да чини, Патријарх је позивао да чинимо бар онолико колико нам људска дужност налаже. Има неких који не желе ни толико да учине. Тада је позивао да чинимо бар толико да нас срам не обузме, да не осрамотимо име људско. Једна од његових порука јесте да дело сваког човека треба да иде у три правца, у висину, у ширину и у дубину. У висну – у славу Бога, у ширину – да то што радимо буде на корист других људи и у дубину – да то што радимо буде на спасење душе наше. Ако то имамо у виду, тачно можемо да премеримо наше дело и да видимо да ли смо на правом путу, да ли чинимо онако како би требало.
Нела Радичевић
ПОРУКЕ СКРОМНОСТИ, ЉУБАВИ И УНУТРАШЊЕГ МИРА
– Патријах Павле је био изузетна фигура у српској и светској православној заједници. Његов живот и дело, обележили су га као духовног лидера, интелектуалца и симбола вере, чија благост, једноставност и посвећеност служењу другима остају неизбрисиво урезани у сећању многих. Из његових речи, дела и живота, спознаје се и учи како да будемо људи! Његове речи и даље живе у народу и увек се подсећамо на мудре, топле, савремене и свељудске поруке поштованог и вољеног Патријарха, а у времену када материјализам и површни морал све више преузимају примат, његове поруке о скромности, љубави и унутрашњем миру подсећају нас на то шта је заиста важно… Његова светост Патријарх Павле ушао је у историју српских патријарха као један од најскромнијих и најнеконвенционалнијих великодостојника који су много учинили за православље. Живео је скромно, баш како хришћанска вера проповеда и захтева, а остале су забележене многе приче и примери његовог односа према овоземаљском – овим речима, поред осталих, трибину је отворила Верица Ковачевић, уредница Културно-образовног програма Културног центра Чачак.