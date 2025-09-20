Dragačevo Selo

„МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“ У НЕДЕЉУ У ГОРАЧИЋИМА

Z. Ј. Komentara (0)

СНАГА И ЗАЈЕДНИШТВО СЕОСКЕ СРЕДИНЕ

Манифестација „Михољски сусрети села“ први пут се одржава у Драгачеву, у недељу, 21. септембра, у Горачићима. Тога дана је и слава цркве Пресвете Богородице у Горачићима.

– „Михољски сусрети села“ изузетно су значајни у погледу очувања традиције и развоја сеоског туризма. Министарство за бригу о селу наводи, да ова манифестација удружује село, што значи да свако село шаље своје изасланике који у виду певачких, фолклорних група, културно-уметничких друштва који учествоваују у манифестацији – рекла је Александра Митровић, директорка ТО „Драгачево“.

Током прошле године у 113 локалних самоуправа одржани су „Михољски сусрети села“. Спортски, културни и забавни садржаји у оквиру манифестације уједињују становништво руралних подручја.

– Циљ манифестације је да окупи што више села. Ми ове године имамо културно-уметничка друштва из Лучана, Гуче, Милатовића, Виче. Такође, у једном делу уличне продаје одлучили смо да представимо наше домаће производе и удружења која се баве производњом у домаћој радиности. Превасходно, циљ је очување културе, традиције, духа и стваралаштва у овом случају нашег поднебља – истакла је Митровић.

Организатори су припремили богат културно – уметнички програм, у коме ће засигурно уживати све генерације и који ће обухватити више драгачевских села.

– Програм почиње у 12 сати, имаћемо програм културно-уметничких друштава, као и програма трубача, а што се тиче додатних програма имамо и фудбалску утакмицу која ће се одржати у Горачићима. Од 15 часова биће одржана промоција књиге „Црква у Горачићима и њени парохијани“ Зорана и Радована М. Маринковић – казала је наша саговорница.

Организатори манифестације су: Општина Лучани, Туристичка организација „Драгачево“, Месна заједница Горачићи, а покровитељ је Министарство за бригу о селу.

Виолета Јовичић

