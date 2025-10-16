ВАЖНОСТ УМРЕЖАВАЊА И ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О СТАТУСУ СЕОСКИХ ЖЕНА

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ,,КАТРЖАНКЕ“ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИЛО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ!
Резолуцијом Генералне скупштине УН из 2007. године установљен је Међународни дан сеоских жена. Идеја да се уведе посебан дан, када земље широм света указују на посебан допринос жена на селу, потекла је са Конференције жена УН, у Пекингу 1995. године.
Уједињене нације су 15. октобар означиле као Дан жена на селу који се обeлежава организовањем разних активности и догађаја који указују на тежак положај жена на селу и борбу против истог.
У организацији Удружења жена ,,Катржанке“, у среду, 15. октобра, у Мрчајевцима је свечано обележен Дан жен са села. Скуп је окупио чак 13 удружења жена са села, и то 10 удружења из Моравичког округа и 3 удружења из Рашког округа. Друштво за борбу против шећерне болести ,,Diabetes mellitus“ Чачак био је део подршке и овог скупа на челу са Биљаном Васојевић, секретаром. Активности су подржане од стране Града Чачка и Центра за неговање традиције Чачак.
Вече је отворио звук фруле младе фрулашице Тамаре Недовић, а у уводном делу програма присутнима се обратила Мира Миновић, председник Удружења жена ,,Катржанке“.
Миновић је истакла да је многоструки значај овакве манифестације јер се сарадњом и умрежавањем квалитет рада удружења подиже на виши ниво.
Велику подршку скупу пружиле су Удружење жена предузетница, али и удружења жена са села из Јошаничке Бање, Сјенице и Рашке.
Истом приликом најављена је прва радионица жена са села која је симболично именована као ,,Глас жене са села“. Радионица која има циљ оснаживања гласа и статуса жене са села биће одржана у уторак, 21. октобра, у Стартап центру Научно-технолошког центра Чачак. Активност је подржана од стране Татјане Мацуре, министра без портфеља, задужене за област родне равноправности, спречавања насиља над женама и економског и политичког оснаживања жена.
Милица Матовић