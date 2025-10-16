ПРОМОЦИЈА ВОЈНОГ ПОЗИВА У МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНОЈ ШКОЛИ

УСАВРШАВАЊЕ, БРОЈНЕ ПОГОДНОСТИ
Ученици завршне године Машинско-саобраћајне школе у Чачку имали су прилику недавно да се упознају са војним позивом, служењем војног рока, бенефитима које пружа Војска Србије, могућностима усавршавања. Према речима, потпоручника Милоша Радивојевића из састава Друге бригаде Копнене војске циљ промоције војног позива је да се информише јавност о могућим запослењима у Војсци Србије кроз стални конкурс за пријем професионалних војника који је отворен током целе године у Другој бригади.
– У последњих неколико година стање у Војсци Србије је знатно унапређено материјалним статусом како кроз повећање плате, тако и кроз могућност куповине станова који се израђују за снаге безбедности по знатно повољнијим ценама од цена на тржишту. Погодности које Војска Србије нуди су: сигуран посао, одговарајућа месечна примања, плата за војника који добровољно служи војни рок је око 50.000, за разводника 82.500 динара, за војника први подофоцирски чин 90.000 и за официра потпоручника 112.000 динара. Такође, могућност полагања курсева за подофцире и даље напредовање у каријери ако се одлуче да буду војници по уговору, касније подофицири. У последње време доста се обраћа пажња на могућност учествовања у мултинационалним операцијама УН и Европске уније за очување мира у свету. Конкретно, Друга бригада се ангажује у Мултинационалној операцији у Либану, где месечна примања износе 3.000 долара, а паралелно са тим тече и плата у јединици. Припадницима Војске Србије и њиховим породицама гарантована је здравствена заштита, бенефицирани радни стаж са одласком у пензију углавном до 55 година, годишњи одмор у трајању од 25 радних дана, који се повећава како се повећава и радни стаж у Војсци, добијање стимулативних мера, као што је бесплатан боравак у војним објектима намењеним за одмор и рекреацију за професионалног војника и чланове његове породице, као што су Тара, Моровић, Врњачка Бања, могућност додатног обучавања и усавршавања на разним курсевима, као што су курсеви за водича паса, болничара, снајперисту, могућност запошљавања чланова породице. Уколико се због боловања одсуствује са посла умањење плате је само За пет одсто – рекао је потпоручник Радивојевић.
Према речима, потпоручника Радивојевића, рад у Војсци Србије за њега је, пре свега, част.
– За мене рад у Војсци Србије није само посао, већ позив, то је могућност да обезбедим стабилну будућност за себе и своју породицу. Захваљујући Војсци стекао сам знање, искуство, сигурност и поштовање, што је више од свакодневног радног места – нагласио је потпоручник Радивојевић.
Технички ремонтни завод „Чачак“ је значајан фактор у систему одржавања средстава Војске Србије. Располаже са респективним годишњим капацитетом од око 800.000 норма-часова, опремом, алатима, радним простором и кадровима оспособљеним за одржавање најсложенијих система из наоружања копнене војске. Дугогодишњим радом на ремонту средстава за потребе војске и цивилног сектора Завод је оспособио капацитете за регенерацију сложених делова и склопова. На тај начин обезбеђена је поновна употреба оштећених делова која знатно смањује трошкова ремонта. Технички ремонтни завода Чачак недавно је обележио 100 година постојања.
– Основна намена и делатност Техничко ремонтног завода у Чачку је највиши ниво одржавања војне опреме копнене војске, регенерација делова и склопова у оквиру процеса ремонта. Сваке године вршимо реализацију попуне лица непосредним пријемом у професионалну војну службу у својству цивилних лица. У 2026. години планирали смо попуну око 60 радних места, различитих специјалности, свакако, највише се ослањамо на раднике машинске и електро струке, потребни су нам и инжењери различитих специјалности и профила – навео је мајор Бранко Николић, начелник Одсека за људске ресурсе у Техничко ремонтном заводу у Чачак.
Први корак при аплицирању за посао у ТРЗ је пријава, попуњавање упитника. Пријава важи шест месеци, поред тога, долази процес селекције која се састоји из лекарских прегледа, психолошких процена и безбедоносне провере.
– Један од највећих бенефира је сигуран посао, месечна примања за занимања трећег степена машинске и елекро специјалности су до 80.000, док је за техничаре мехатронике или техничаре различитих специјалности од 90.000 динара уз могуће напредовање. Посебне накнаде односе се на дневнице за рад на терену, ангажовање у копненој зони, плаћене трошкове превоза, јубиларне награде на сваких десет године, накнаде за изузетне резултате у служби, гарантована социјална и здравствена заштита – рекао је мајор Николић.
Виолета Јовичић