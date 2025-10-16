Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

admin Komentara (0)

– На стовариштима у Чачку још увек влада појачана потражња за огревом – ФОРМИРАНЕ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА ЗА ПЕЛЕТ И ДРВА  

– Промоција војног позива у Машинско-саобраћајној школи – УСАВРШАВАЊЕ И БРОЈНЕ ПОГОДНОСТИ

– ОТВОРЕН ПАРКИНГ КОД ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

– „Минићева кућа ракије“ освојила више награда на „Опленац фесту“ – НИЖУ СЕ УСПЕСИ!

– Чачанка ЂУРЂА ЂУКИЋ се полако, али сигурно уписује у историју светске моде – ОСВОЈИЛА И  ДРУГУ ПРЕСТОНИЦУ МОДЕ, МИЛАНО

– Лексика птравославне духовности у монографији РУЖИЦЕ ЛЕВУШКИНЕ – ПРЕТВОРИТИ НЕИЗРЕЦИВО У РЕЧИ

– МИОДРАГ КАНДИЋ поклонио полуконцертни клавир Народном музеју – ИЗ БАНАТА, ПРЕКО БЕОГРАДА ДО ЧАЧКА

Slične Vesti
Društvo Grad

НЕОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ ИЛИ ВАНДАЛИЗАМ?!

N. R.

Иако је јасно наглашено да је СТРОГО ЗАБРАЊЕНО убацивање жара у подземни контејнер (за суви или мокар отпад), јер се паљењем посуде, поред велике материјалне штете, доводе у опасност и околни објекти, пролазници, аутомобили, а услуга се одлаже до замене контејнерске вреће, нажалост, недавно су у центру града само у једном дану изгорела два контејнера. […]
Društvo

ПРОСВЕТНА ЛЕГЕНДА РАДОВАН ТАНАСИЈЕВИЋ

Z. Ј.

Добар глас далеко се чуо о још једном успешном хоровођи и незаборавном наставнику музичког. Са ђацима је стигао до Словеније, Немачке, многих крајева Србије. Колико год, наизглед, било немогуће, средина из које су потицали прзинавала им је успех. Аплаз све говори… ”Сви моји преци које често сањам, били су Срби, сељаци, земјоделци, војници, ратници и […]
Društvo

ОДРЖАН ПРОТЕСТ „ЗАДЊИ ВОЗ ЗА ЧАЧАК”

Z. Ј.

СТУДЕНТИ И МАТУРАНТИ ИЗ СВИХ КРАЈЕВА СРБИЈЕ СЛОЖНИ У ГРАДУ НА МОРАВИ Протест „Задњи воз за Чачак“ који су организовали студенти Факултета техничких наука и матуранти чачанске Гимназије, одржан је у уторак, 20. маја. Протестни скуп трајао је од  11 до 23 сата, а последња два сата била су предвиђена за чишћење града. Чачанима су […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.