ЈЕСЕЊИ БАЗАР ТРАЈЕ ДО НЕДЕЉЕ У КАФЕУ „ПИРАМИДА”

Удружење „Заједно можемо све 2024” из Лучана уз подршку великог броја грађана, добрих људи из околних места и градова организовало је до сада неколико базара хуманитарног карактера на којима је прикупљен новац за оне којима је најпотребнији. Овога пута, вредне жене дошле су на идеју да организују базар како би допринеле бољем раду свог удружења.
Базар је отворен у среду, 15. и трајаће до недеље, 19. октобра, до 16 часова у кафеу „Пирамида” у Лучанима.
– С’ обзиром на то да нас доста људи зове за помоћ, решиле смо да и ми допринесемо бољем раду нашег удружења. Дошле смо на идеју да радимо послове од којих ће зарада ићи на рачун удружења, па ће бити прослеђена онима којима треба помоћ. Како је време остављања зимнице, први наш посао је јесења тезга са зимницом коју смо ми правиле. На тезгама се налазе џемови, слатка, домаћи сокови, много тога од слане зимнице – рекла је Маријана Дуњић, председница Удружења „Заједно можемо све 2024.”.
Организатори су овом приликом позивали све људе добре воље да их подрже, да заједно са њима помогну некоме и обрадују себе или неког себи драгог теглицом зимнице коју су вредне жене из Лучана правиле са пуно љубави.
Уколико желите да помогнете Удружењу, новац можете уплатити на жиро рачун:
200-3887330101728-07
Фото: Архива саговорника
В. Ј.