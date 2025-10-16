ЦИЉ ДА РУДНИК БУДЕ ЛЕПШЕ И БОЉЕ МЕСТО ЗА ЖИВОТ

УДРУЖЕЊЕ „ВИЛЕ РУДНИКА”, ЗА ДВЕ ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА МНОГО ИДЕЈА, ПРОЈЕКАТА И ДРУЖЕЊА
Удружење „Виле Рудника“ које окупља жене са Рудника и околине постоји две године. Вредне жене окупиле су се ради дружења и остварења заједничког циља, а то је како истичу, да Рудник буде лепше и боље место за живот. Жене су истрајне у својим циљевима и реализацији идеја да своју животну средину уреде и да најмлађима обезбеде најбоље услове за одрастање.
– Последње две године све активности биле су усмерене ка реализацији стратешког циља, а то је било прикупљање средстава за дечји паркић. Организовале смо акције селективног одвајања отпада, где смо одвојени отпад предавале оператеру. Направиле смо и акцију прикупљања ЕЕ отпада, где циљ није био само да се скупи новац, већ и да се очисте подруми и спречи да тај отпад заврши у природи или, у најгорем случају, у некој реци. Организовале смо донаторско вече у сарадњи са свим пријатељима Рудника. Прикупљале смо празне паклице од цигарета и донирале их удружењу „Задругарство“ из Крагујевца, у циљу подршке реализацији њиховог пројекта. За новогодишње празнике организујемо кићење јелки на Тргу са циљем да оживимо старе, заборављене украсе. Пошто смо прикупиле средства, реализовале смо изградњу паркића за најмлађе. Тиме је наша прва активност завршена, али за нас је то био тек почетак. Од септембра смо део Зелене листе Србије и полако крећемо ка формирању новог стратешког циља, на основу којег ћемо планирати наредне акције – рекла је Невена Ненадовић, једна од чланица Удружења „Виле Рудника“.
Међусобно разумевање и удруживање кључни су за функционисање локалне заједнице. „Виле Рудника” захваљујући својој иницијативи и сталним идејама које имају, покушавају да у свој рад укључе и друге становнике ове горњомилановачке варошице.
– Сваки становник свог места зна које су мане локалне заједнице у којој живи. Сам, као јединка, тешко да може било шта да уради. Зато је важно и корисно да се удруже људи који имају исте вредности и који теже истој визији, да њихово место буде боље у сваком смислу те речи. Проблем који уоче треба да посматрају као тренутно негативно стање, а не као одсуство решења. На путу решавања проблема треба да сагледају ко су им пријатељи и стратешки партнери у овој, можемо рећи, борби за стварање лепшег места за живот. „Виле“ имају много пријатеља и једног значајног стратешког партнера привредно друштво Рудник и флотација Рудник, које их је препознало као важну заинтересовану страну на локалу и пружило им не само финансијску подршку, већ и стручну, логистичку, пре свега, пријатељску – навела је Ненадовић.
Удруживање жена на селу један је од начина да се ослободе свих наметнутих друштвених норми, попут оне да је женама место у кући. Стварајући, радећи оно што воле, жене доприносе друштву на посебан начин.
– Јако је важно освестити жене да могу све, само ако хоће и желе. Жене са села и из мањих места треба да знају да се од жена из града разликују само по географском пореклу, а да је све друго исто. Још увек у нашем друштву има предрасуда о томе шта жене могу , али „Виле“ кажу да када се жене сложе могу све. Покреће их иста енергија која их води ка зацртаном циљу. Жене су одувек биле те које се питају за мишљење и праве планове, али најчешће у сенци. У овом веку жене су под рефлекторима и често на мети критике, али то нас чини бољима, јер, како се каже, „ко те хвали, тај те квари“. „Виле“ су у пролеће 2023. године организовале радионицу „Ментално здравље жена“ у сарадњи са Психотерапијским саветовалиштем МКМ. Одзив је био невероватан, а у будућности планирамо још сличних активности – истакла је наша саговорница.
На овогодишњој додели награда Београдске отворене школе, у оквиру конференције Move.Link.Engagе, у категорији „Поход на активизам“ признање је додељено Удружењу „Виле Рудника” за иницијативу „Мало по мало, сви заједно за паркић“.
– „Виле“ често цитирају Владику Николаја који каже: „Учини добро, стави га под камен, а оно ће од камена направити језик и објавити се.“ Бити препознат по добром, то је оно што смо желеле од самог почетка. Захвалне смо Београдској отвореној школи што је наш труд, рад, солидарност и слогу препознала и наградила, те нас учинила видљивим. Надамо се да ће наша прича и борба за бољи локални активизам подстаћи друге да се и они удруже и да граде неке нове, успешне приче – навела је саговорница „Чачанског гласа”.
Фото: Архива саговорника
Виолета Јовичић