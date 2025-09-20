Društvo

ПЕТ МЕДАЉА У ГОВОРНОМ ПИКАДУ ЗА „ГРАДАЦ 032“

Z. Ј.

– Освојена два злата, Срђан Мариновић појединачно и екипа „Градац 032“. – Сребро припало Бранки Трифуновић, а бронзе Милосаву Стефановићу и Срђану Новаковићу.

Чачански клуб слепих и слабовидих „Градац 032“ освојио је две златне медаље, сребрну и две бронзане на Међународном турниру у говорном пикаду за слепе и слабовиде у Сиску. Злато је припало Срђану Мариновићу у појединачној Б2 категорији (слабовиди такмичари), као и Спортско-рекреативном удружењу слепих и слабовидих „Градац 032“ Чачак.

Бранка Трифуновић освојила је сребрну медаљу у појединачној Б2 конкуренцији, а бронзане Милосав Стефановић и Срђан Новаковић. Њима су бронзе припапале у Б1 појединачној конкуренцији (слепи такмичари).

Такмичари из Чачка освојили су пет медаља у изузетно јакој конкуренцији. На Међународном турниру у говорном пикаду за слепе и слабовиде у хрватском Сиску, осим клуба из Чачка, такмичиле су се екипе „Уна” Бихаћ, „Марибор” Словенија, Спортско-рекреативно друштво слепих и слабовидих „Око” Високо, „Свијетлост” Градишка. Домаћин и организатор турнира било је Спортско-рекреативно друштво слепих из Сиска.

– И овај успех је невероватан. Такмичимо се три викенда заредом и увек постижемо врхунске резултате у говорном пикаду и куглању. Медаље су на нашим грудима –  задовољна је Бранка Трифуновић, председница клуба „Градац 032“. Прошлог викенда Бранка је освојила сребро, а Милијанка Луковић злато на Међународном турниру „Трофеј Београда“ за слепе и слабовиде куглаше.

Клуб из Чачка био је једини представник Србије на Међународном турниру у говорном пикаду за слепе и слабовиде, 13. и 14. септембра, у Сиску.

Фото: Клуб „Градац 032“

