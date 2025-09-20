ПОКРЕНУТ BIZCHAT ЗА ЛАКШЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРИВРЕДНИКА

ПРВИ ДИГИТАЛНИ ПОСЛОВНИ АСИСТЕНТ У РЕГИОНУ
BizChat је први 24/7 пословни асистент у региону на бази вештачке интелигенције. Овај иновативни дигитални алат развио је тим од 200 стручњака Привредне коморе Србије и Блиц Бизниса током вишегодишњег рада. Доступан 24 сата у седмици, бесплатан и једноставан за коришћење, BizChat омогућава да привредници ефикасније решавају изазове и брже доносе пословне одлуке. Привредна комора Србије је препознала да савремен начин пословања често захтева брзо доношења одлука, а за то су неопходне правовремене и поуздане информације, каже за наш лист Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа.
Привредна комора Србије и Блиц Бизнис развили су BizChat, дигитални сервис који привредницима олакшава пословање, односно, пружа брзе, јасне и тачне информације неопходне за доношење одлука. Горана Танасковић указује на значај првог пословног асистента на бази вештачке интелигенције, посебно за почетнике у бизнису, као и на поузданост података који су доступни 24 сата у седмици.
– Први дигитални пословни портал у региону намењен је малим, средњим и великим предузећима, а овај иновативни алат развијен је како би привредницима омогућио брзе, тачне и поуздане информације о свим аспектима пословања. Нови дигитални сервис на бази вештачке интелигенције привредницима омогућава да добију важне информације било да желе да покрену бизнис, унапреде пословање или истраже нове шансе. Предузетници, нарочито почетници у пословању, сваког дана се суочавају са проблемима које треба брзо да реше, односно, са изазовима доношења добрих пословних одлука. Привредна комора Србије је препознала да савремен начин пословања захтева благовремено доношење одлука, а за то су неопходне брзе и поуздане информације и зато је заједно са Блиц Бизнисом развила BizChat, први дигитални пословни асистент у региону. Дакле, уз само неколико кликова, без чекања и папирологије, предузетници могу да дођу до конкретних и прецизних одговора, без обзира на то да ли је реч о отварању фирме, правним процедурама, анализи тржишта рада… Није потребно посебно пријављивање, већ уласком на портал постављају питање и добиjају одговор. Постоји могућност и усмеравања на надлежну институцију за одређена питања – објашњава Горана Танасковић, додајући да се привредници за додатне информације увек могу обратити сарадницима Привредне коморе Србије.
Корисницима BizChat-a, који је осмишљен да олакша пословање и пружи брзе и тачне одговоре у сваком тренутку, на располагању су информације о оснивању фирме, доступним подстицајима и олакшицама, потребној документацији, добијању радних дозвола и виза за стране раднике, анализи тражишта, условима инвестирања… Према речима наше саговорнице, најчешћа питања привредника су у вези са пореским олакшицама, анализом иностраног тржишта и о учествовању у јавним набавкама.
