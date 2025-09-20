НА ГАЛОВИЋА ПОЉУ У ПРАЊАНИМА ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА „ОПЕРАЦИЈЕ ХАЛИЈАРД“

У Прањанима је јуче обележена 81. годишњица операције Халијард, једне од најзначајнијих акција спашавања више од 500 савезничких пилота током Другог светског рата.
Церемонију је предводио изасланик председника Републике Србије Александра Вучића и саветник председника Републике Милорад Вељовић. Венце на Галовића пољу положили су отправник послова Амбасаде САД у Србији Александар Титоло и делегација Оружаних снага САД, представници Министарства одбране и Војске Србије, Општине Горњи Милановац, делегације пет држава учесница „Мисије Халијард“, Краљевске породице Карађорђевић и Крунског савета, Фондација Халијард, као и господин Џон Капело са члановима породица учесника „Мисије Халијард“.
Како је истакао Милорад Вељовић, изасланик председника Републике Србије Александра Вучића и саветник председника Републике „Мисија Халијард“ доказује да је и у најтежим тренуцима српски народ сачувао слободарски дух, солидарност и пожртвованост у борби за правду, мир и слободу, показујући снагу јединства када је то било најпотребније.
– Радећи на спашавању америчких пилота, наши храбри преци ризиковали су сурову одмазду окупатора. Ризикујући своје животе, као и опстанак својих породица и огњишта, са пуним срцем су чували, крили, бранили и лечили америчке пилоте све до њихове евакуације, готово годину дана. У свести нашег народа и његових вођа није се постављало питање „ко је и одакле“, већ је било важно спасити људе из невоље. Због тога ова операција није имала само војни значај, она представља и духовну вредност једног народа у суровим условима и светској машинерији Другог светског рата. По цену сопственог живота и сигурности својих породица, наши људи су спашавали пилоте, дајући значајан допринос борби за слободу и слом нацистичког зла. Имајући у виду историјски, државни и међународни значај овог догађаја, нашим новим нараштајима херојски чин наших предака треба да буде аманет да се, борећи се за праву ствар на правој страни, чува углед, образ и понос једног народа и једне државе. Управо зато дужни смо да сачувамо овај херојски чин од заборава, негујући колективно сећање на нашу славну прошлост као путоказ за бољу будућност. Подсећам да је управо то био циљ иницијативе председника Александра Вучића приликом изградње меморијалног комплекса након толико заборављених година. Чињеница да је он први председник који је посетио ово место, које чува успомену на херојску акцију српског народа, у томе је најбољи доказ – рекао је Вељовић.
Након 81 године од мисије спашавања америчких војника, према речима председника општине Горњи Милановац Дејана Ковачевића актуелност овог догађаја међу српским народом не јењава.– Од прошле године, када смо обележили јубилеј од 80 година, па до ове године, на 81. годишњицу, иста порука остаје непромењена. Порука је да је српски народ, а посебно народ прањанског краја, храбар и одлучан. То је народ који је у време велике немаштине делио кору хлеба чак и са незнанцима, са људима које није познавао, а који су оборени изнад територије Републике Србије. Ти људи су се борили за слободу Србије, српског народа, а можемо рећи, и читавог света. Нису се плашили одмазде можда ни Хитлерове армије и успели су у својој намери, показујући да један мали, али неустрашиви народ може извести велику мисију попут мисије „Халијард“ или „Ваздушни мост“ која је забележена као највећа спасилачка мисија у Другом светском рату – рекао је председник Ковачевић.
Церемонија је завршена прелетом авиона Оружаних снага Сједињених Америчких Држава и падобранским скоковима припадника Оружаних снага Сједињених Америчких Држава и Специјалне антитерористичке јединице Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
Падобранце су, по традицији, дочекала деца из Прањана у народним ношњама, уз погачу, со и ракију, а програм је закључен уметничким наступом у организацији Центра београдских фестивала.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ