Društvo

Na Cvetnjaku sa Poliklinikom Park: Dan za zdrav osmeh

G. D. Komentara (0)

Pridružite nam se u nedelju, 21. septembra, na Cvetnjaku na događaju Dan za zdrav osmeh!

Za najmlađe pripremili smo bogat program – jahanje konja, crtani film u muzičkom bioskopu, kreativne radionice, pokretnu igraonicu, face painting, sportski poligon, balone i besplatan sladoled.Roditelje očekuje Q&A zona sa stručnjacima, pedijatrima, kardiologom i nutricionistom, kao i korisni saveti, promo paketi i mini pokloni.Dođite da zajedno provedemo dan pun igre, druženja i korisnih informacija.

Zdravlje počinje s osmehom – vidimo se na Cvetnjaku sa Poliklinikom Park!

Društvo

МАРЈАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋ, КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ, О АКТИВИЗМУ МЛАДИХ И ПОДРШЦИ ГРАДА

vesnas

ШТО АКТИВНИЈИ, ТО УСПЕШНИЈИ У БОРБИ ЗА БОЉИ СТАТУС Омладински активизам представља друштвени ангажман младих, окупљених око неке заједничке идеје, који кроз заједничко умрежавање и спровођење одређених пројеката има за циљ унапређење квалитета живота, стицање компетенција, решавање релевантних питања, пружајући допринос друштву, како у локалним заједницама, тако и на државном нивоу. Каква је ситуација на подручју […]
Društvo

ВЕЧЕРАС ДЕФИЛЕ УЧЕСНИКА ЕТНО-ФЕСТА

Z. Ј.

НАСТУПИ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ И ЦВЕТЊАКУ Наредних дана Чачак ће бити центар добре забаве, лепог расположења, фолклора. Захваљујући манифестацији Етно-фест, локалним културно – уметничким друштвима и гостима из читавог свега који се радо одазову позову организатора, овај догађај постао је један од симбола града на Морави. Након дефиле учесника, који је заказан за вечерас у […]

пијаца мима Фото: Мима Зиндовић
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

     НАЗИВ РОБЕ   07. 03. Пројино брашно 100-120 Кромпир 80-100 Пасуљ 300-650 Паприка 450 Парадајз 300-350 Краставци 300-350 Тиквице 300 Цвекла 100 Спанаћ 200 Купус 130-200 Целер 250-500 Першун веза 50 Шаргарепа 100 Зелени лист купуса 100 Зелена салата 50-60 Црни лук 100 Бели лук 800-1000 Шампињони 400 Броколи 400 Празилук 200 Карфиол […]

