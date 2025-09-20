Na Cvetnjaku sa Poliklinikom Park: Dan za zdrav osmeh

Pridružite nam se u nedelju, 21. septembra, na Cvetnjaku na događaju Dan za zdrav osmeh!

Za najmlađe pripremili smo bogat program – jahanje konja, crtani film u muzičkom bioskopu, kreativne radionice, pokretnu igraonicu, face painting, sportski poligon, balone i besplatan sladoled.Roditelje očekuje Q&A zona sa stručnjacima, pedijatrima, kardiologom i nutricionistom, kao i korisni saveti, promo paketi i mini pokloni.Dođite da zajedno provedemo dan pun igre, druženja i korisnih informacija.

Zdravlje počinje s osmehom – vidimo se na Cvetnjaku sa Poliklinikom Park!