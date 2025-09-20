МАТИЈА ЂУРИШИЋ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ “ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ У МРЧАЈЕВЦИМА
УПОРНИМ И ВРЕДНИМ РАДОМ ДО УСПЕХА
Однедавно ученик чачанске Гимназије, Матија Ђуришић као ђак генерације завршио је Основну школу „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима.
На почетку нове школске године и средњошколског живота, за наш лист и рубрику Глас младих, Матија нам прича о досадашњем школовању и постигнутим резултатима који су допринели да буде изабран за најуспешнијег ученика генерације у школи коју је похађао:
-Учествовао сам на великом броју такмичења из различитих предмета, што је допринело да стекнем нова искуства, али и да упознам нове другаре. Нарочито сам поносан освојеним другим местом на републичком такмичењу „Књижевна олимпијада“, прво место на „Екофесту“, треће место на републичком такмичењу из екологије, друго место на екипном такмичењу „Мозгалица“ итд. Резултате из наставних предмета биологија и српски језик и књижевност остварио сам уз несебичну помоћ и подршку наставника Драгане Лазић и Славице Бован, којима сам искрено захвалан.
Признање „ђак генерације“ му, каже, пуно значи, јер оно представља признање за сав уложен труд и рад у току претходних осам година. Међутим, на то гледа и као на неку врсту обавезе за будући период школовања, у коме ће се, истиче, трудити да оправда поверење које му је указано.
-Постићи запажене резултате често није било лако, међутим уз подршку породице, али и професора, успевао сам да се организујем и редовним радом стигнем до потребних знања, а касније и до жељених резултата – искрен је Матија.
Поред интересовања у вези са школом, последњих година Матија је, каже, пронашао и хобије којима испуњава своје слободно време, а то су свирање гитаре, програмирање и фудбал. Тако одмори од учења и свој дан учини занимљивијим.
Док покушава да нам нешто више каже о себи, с пажњом га слушамо:
-Себе видим, пре свега, као знатижељну особу која воли да истражује нове ствари у свом окружењу. Такође, мислим да сам друштвен, искрен и комуникативан. Поред врлина, као и свако, имам и неке мане које и сам примећујем и трудим се да их поправим.
Матија као посебно тежак период током осмогодишњег школовања издваја онлајн наставу током пандемије Kовид-19, док су екскурзије, зна се, биле оно најлепше:
-Било ми је тешко да се навикнем на нове начине учења, али ту се нашла моја маjкa која ми је помогла да се на прави начин организујем. С друге стране, најлепши тренуци мог школовања биле су екскурзије, тада смо се највише дружили, шалили и истовремено упознавали нашу лепу земљу.
За школске успехе, али и све остало, истиче, највећу захвалност дугује својој породици, мајци Јасни, оцу Дарку, брату Николи и сестри Александри, који су увек били ту за њега, да саслушају проблеме и да га посаветују кaко да их реши.
Матија не пропушта прилику да помене и изрази захвалност учитељици Који Нишавић, разредној Марији Пауновић, директорки Весни Јевђенијевић и свим наставницима ОШ „Татомир Анђелић“.
Природно-математички смер је био његов избор у Гимназији, а сазнајемо и зашто:
-С обзиром на моје склоности, сматрам да ће ми овај смер додатно унапредити знања из наука које ме највише интересују –каже Матија.
Овог лета, како је и планирао, лепо се одморио и напунио батерије за Гимназију. Био је у Улцињу, а након тога, посетио и родбину у Црнoј Гори. Такође, није пропустио прилику ни да прочита неке књиге које су дуго чекале на ред..
Матија са породицом живи у Мрчајевцима и слободно време воли да проводи у природи.
– Када је у питању моја варошица, свиђа ми се што се људи међусобно помажу, друже и уважавају. Волео бих једино када би било више организованих активности намењених млађој популацији.
На нашег дивног младог саговорника посебан утисак оставља Овчарско-кабларска клисуре, Копаоник и Црна Гора, за коју је посебно везан.
Својим вршњацима поручије да се никад не предају и де ће само упорним и вредним радом успети у свему.
Приредила: Гордана Домановић