Извор:РТС
Сунчан и топао последњи дан лета – изнад 30 степени
Топло време са дневном температуром око 30 степени задржаће се и током последњег дана лета.
Висок ваздушни притисак изнад већег дела средње Европе и Балкана обезбедиће ведро небо.
Прохладно јутро, нарочито у југозападној, јужној и источној Србији, током дана ће заменити сунчано и веома топло за овај период године.
У кошавском подручју почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар, а са запада Медитерана стизаће још топлији ваздух. На југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине.
Најнижа температура од 8 до 18 степени, а највиша од 29 до 33 степена.
У Београду сунчано и ветровито.
Биометеоролошка прогноза: Смањење тегоба код појединих хронично оболелих
Побољшање биометеоролошких прилика допринеће смањењу тегоба код појединих хронично оболелих.
Опрез се саветује срчаним болесницима, астматичарима и ментално нестабилним особама.
Могуће су метеоропатске реакције у виду реуматских болова и нерасположења.
Учесницима у саобраћају се препоручује концентрација.