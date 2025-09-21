Društvo

Сунчан и топао последњи дан лета – изнад 30 степени

Сунчан и топао последњи дан лета – изнад 30 степени

Топло време са дневном температуром око 30 степени задржаће се и током последњег дана лета.

Висок ваздушни притисак изнад већег дела средње Европе и Балкана обезбедиће ведро небо.

Фото: Дарка Симеуновић

Прохладно јутро, нарочито у југозападној, јужној и источној Србији, током дана ће заменити сунчано и веома топло за овај период године.

У кошавском подручју почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар, а са запада Медитерана стизаће још топлији ваздух. На југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине.

Најнижа температура од 8 до 18 степени, а највиша од 29 до 33 степена. 

У Београду сунчано и ветровито. 

Биометеоролошка прогноза: Смањење тегоба код појединих хронично оболелих

Побољшање биометеоролошких прилика допринеће смањењу тегоба код појединих хронично оболелих.

Опрез се саветује срчаним болесницима, астматичарима и ментално нестабилним особама.

Могуће су метеоропатске реакције у виду реуматских болова и нерасположења.

Учесницима у саобраћају се препоручује концентрација.

