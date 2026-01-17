Društvo

СУНЧАНО, АЛИ ХЛАДНИЈЕ

G. D. Komentara (0)
Фото: Вероника Вукићевић

Прогноза времена за 18. јануар

На северу Војводине, у Тимочкој и Неготинској Крајини, као и на југу и југозападу Србије ујутро местимично магла и ниска облачност, која ће се на појединим локалитетима задржавати и дуже током дана. У осталим крајевима претежно сунчано и још хладније. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју повремено јак, источни и југоисточни, а на југу Баната и са ударима олујне јачине. 

Најнижа температура од -9 до -2, а највиша од -4 у Неготинској Крајини до 5 степени на југу Србије

(Извор: РХМЗ, РТС)

Slične Vesti
Društvo Zdravstvo

НЕМА пацијената на ковид одељењу Опште болнице Чачак

G. D.

На ковид одељењу Опште болнице Чачак нема пацијената.У протекла 24 часа отпуштен је последњи пацијент.  Хоспитализована је једна ковид позитивна трудница на одељењу гинекологије. Од 104 узорка из Чачка позитивна су три, из Горњег Милановца од 73 узорка позитивна су такође три, из Лучана од 17 узорака позитивно је пет и из Ивањице од осам […]
Društvo

G. D.
киша, слађана шутић
Društvo Grad

И данас облаци, пљускови и грмљавина

G. D.

Последњи дан ове седмице биће облачно, местимично с кишом, пљусковима и грмљавином. Понегде су могуће непогоде са градом. Највиша дневна температура износиће од 23 до 28 степени. Пљускови се очекују и у Београду, а жива у термометру неће прећи 24 подељак. Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода остаје на снази данас и сутра – задржава се нестабилно […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.