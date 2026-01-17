СУНЧАНО, АЛИ ХЛАДНИЈЕ

Прогноза времена за 18. јануар
На северу Војводине, у Тимочкој и Неготинској Крајини, као и на југу и југозападу Србије ујутро местимично магла и ниска облачност, која ће се на појединим локалитетима задржавати и дуже током дана. У осталим крајевима претежно сунчано и још хладније. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју повремено јак, источни и југоисточни, а на југу Баната и са ударима олујне јачине.
Најнижа температура од -9 до -2, а највиша од -4 у Неготинској Крајини до 5 степени на југу Србије.
(Извор: РХМЗ, РТС)