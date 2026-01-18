ЕКИПЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ЈАНУАРА ИМАЛЕ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА
– Током новогодишњих и божићних празника, као и прославе Српске нове године, екипе Хитне помоћи у Чачку обавиле повећан број интервенција на терену и у амбуланти. – Осим уобичајених позива, због снега и леда, забележен и повећан број трауматизованих пацијаната
Уз празничну еуфорију која нас је држала током новогодишњих и божићних празника, па све до Српске нове године, ниске дневне температуре и велике количине падавина, укључујући поред снега и ледену кишу, осим возачима, створиле су и велике проблеме пешацима и на градском и на сеоском подручју широм Србије, па и на подручју града Чачка.
Упркос напорном раду запослених у јавним комуналним предузећима, борба са снегом и ледом и на коловозима и на јавним површинама и тротоарима, генерално узев, у свим деловима града захтевала је и одређено време, па је у појачаном интензитету трајала све до доласка таласа отопљења. А када говоримо о пешацима, уверили смо се да на формираном леду, преко кога је пала ледена киша, тешко да постоји обућа која би могла да нам омогући потпуно безбедно кретање и спас од могућег пада и повреда уколико тротоари и прилази објектима нису добро очишћени, па су се се управо због тога свакодневно чули апели надлежних да се грађани, посебно они старији, без преке потребе уздрже од изласка из кућа и станова.
Због временских услова, током поротеклих дана Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља у Чачку имала је много посла. Осим уобичајених, било је и позива због задобијених повреда од падова на снегу и леду.
– Током новогодишњих и божићних празника, као и прославе Српске нове године, наше екипе су имале повећан број интервенција на терену и у самој амбуланти. Такође, услед временских неприлика, снега, поледице и ледене кише, имали смо и повећани број трауматизованих пацијената. Током 13. јанура, укључујући и ноћно дежурство, обавили смо 62 интервенције – 33 кућне посете и 29 амбулантних прегледа, а имали смо и три пацијанта од последица пада, где је дошло до настанка саме трауме. Најчешће повреде које се догађају у таквим случајеви могу се сврстати у две категорије – у трауме блажег степена, где долази до истегнућа лигамената и тетива и може доћи до контузионих повреда, а дешавају се и теже повреде као што су дисторзије, односно, истегнућа зглобова, ишчашења, може доћи и до саме фрактуре или прелома костију доњих и горњих екстремитета, а удружено са наведеним, често долази и до повреда главе, где је најчешћа повреда такозвани потрес мозга – истиче др Дејан Филиповић, начелник Службе хитне помоћи у Чачку.
Правила нема, падови на снегу или леду догађају се без обзира на године старости или пол. Ипак, статистички гледано, како наводи др Филиповић, повреде се најчешће дешавају код старијих грађана због остеопорозе или код деце због њиховог дужег боравка наснегу. У зависности од врсте повреде, разликује се и збрињавање пацијената. Уколико је покретан, саветује се долазак до најближе здравствене станице, а ако је реч о повреди доњих екстремитета, карлице, бутне кости, препоручује се мировање и позив Хитној помоћи.
ДА НАС ПОНОВО НЕ ИЗНЕНАДИ ВРЕМЕ!
Када је реч о чишћењу снега и леда са тротоара испред локала, према речима шефа Комуналне инспекције Микаила Пузића, у првој половини јануара ситуација и није била толико лоша с обзиром на то какав је био интензитет падавина. Ипак, ситуацију је много искомпликовала ледена киша.
– Мало нас је „изненадило време у јануару“, јер смо почели да се навикавамо на блаже зиме, али сматрам да ситуација није била толико лоша с обзиром на то да смо уз снег имали ледене кише. Инспектори су били свакодневно на терену, обилазили различите локације и упозоравали власнике неочишћених простора – рекао је за „Чачански глас“ Пузић.
На основу градске одлуке о чишћењу снега испред локала, ту обавезу имају не само власници локала, предузетници, већ и јавна предузећа задужена за чишћење одређених јавних површина у граду. Уколико се ова одлука не спровди, предвиђене су новчане казне које за физичка лица износе 10.000, за јавна предузећа 150.000, за одговорно лице у јавном предузећу 25.000, а за предузетнике 75.000 динара.
Шеф комуналне инспекције наводи да је уклањање снега, леда и леденица обавеза грађана, стамбених заједница, као и јавних предузећа. Јавно предузеће „Градац“ је донело посебан програм рада за уклањање снега, леда и леденица, који је усвојен на седници Градског већа и који је на снази током свих зимских месеци.
Власници радњи и индивидуалних стамбених објеката су обавезни да испред својих радњи и дворишта очисте тротоаре и то на тај начин да се снег не баца на саобраћајницу, већ на мање гомилице. Обавеза стамбених заједница је да чисте своја дворишта и део јавне површине који захвата њихов стамбени објекат, истиче Пузић.
С обзиром на то да ће зима, судећи према најавама метеоролога, већ наредне седмице поново „показати зубе“, важно је напоменути да би у акцији уклањања леда и снега, не само због запрећених казни, већ и због савести и солидарности, требало да учествују сви грађани, наравно у границама својих могућности, јер међу нама има и старијих и болесних, који нису у стању да самостално очисте тротоаре поред својих дворишта и прилазе стамбеним објектима. Једино на тај начин можемо потенцијалне ризике од падова и незгода на леду свести на најмању могућу меру. Наравно, ради превентиве, током ледених и снежних дана приликом изласка ван куће обавезно треба носити дубљу обућу због заштите скочног зглоба, која има гумени ђон, а старијим особама се препоручује да користе штап због стабилизације тела.
