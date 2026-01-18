Hronika

ПОЖАР У КУКИЋИМА, НА ТЕРЕНУ ВЕЛИКИ БРОЈ ВАТРОГАСАЦA

Z. Ј. Komentara (0)

У чачанском селу Кукићи данас у поподневним часовима догодио се пожар у халама за производњу киселог купуса.

На терену се налази 13 ватрогасаца спасилаца из Чачка и Краљева који са седам ватрогасних возила покушавају да локализују пожар који се шири великом брзином. На терену су и два возила ЈКП „Комуналац“, који помажу у гашењу пожара, али и екипа Хитне помоћи.

Проблем представља то што се у близини објекта налази кућа, али и остали прозводни објекти.

Узрок пожара и висина материјалнe штетe биће познати након увиђаја.

В. Ј.

