HUMANITARNI BAL NA BELOM DVORU

ČAČANKA MILICA MARIĆ I BREND KOMADNOG NAMEŠTAJA WOOD MOOD DESIGNAKTIVNI NA PREDUZETNIČKOJ SCENI

Na Belom dvoru u Beogradu, u subotu, 10. septembra, održan je 12. BELhospice dobrotvorni bal, pod nazivom ,,San letnje noći”. Šesti put za redom brend komadnog nameštaja WOOD MOOD DESIGN Čačanke Milice Marić, bio je deo aukcije ovog humanog i veličanstvenog događaja koji je održan uz podršku 350 predstavnika diplomatskog kora, korporativnog sektora predstavnika iz kulture, umetnosti i sporta. Prikupljena su značajna sredstva za pomoć onkološkim pacijentima i članovima njihovih porodica.

– Drago nam je što smo bili deo ovog humanog i veličanstvenog događaja. Među mnogim vrednim komadima licitiralo se za “Cherry” lampu i “Medno ogledalo”, a WMD satovi su bili deo lutrije – navodi Milica Marić, citirajući modnu dizajnerku Koko Šanel, čiju je misao kroz svoju kreativnu delatnost prepoznala: ”Enterijer je prirodna projekcija duše”.

Milica i Ivana Marić, Beli dvor

Linija moderno dizajniranog nameštaja nastala u okviru firme „Marić“ 2010. godine u Čačku, danas prepoznatljiva kao brend WOOD MOOD DESIGN, plod je rada i talenta Milice Marić, koja je obrazovanje, preduzetnički duh ivišedecenijsku porodičnu tradiciju uspešno spojila u profesiju kojom se bavi. Diplomirala je unutrašnju arhitekturu na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a veštine obrade drveta stekla kroz porodičnu firmu.

Kao kreator i proizvođač, Milica Marić svoje komade nameštaja od najkvalitetnijeg punog drveta oblikuje u duhu tradicije, ali i imperativa funkcionalnosti savremenog života. Do sada je kreirala više od 50 komada, dobila brojne nagrade u zemlji i svetu, od Italije i Belgije do Los Anđelesa, a potražnja za originalnim detaljima brenda WOOD MOOD DESIGN uslovila je i otvaranje salona u prestonici (Takovska 49a), gde su ovi, plemenito obrađeni komadi, izloženi i dostupni javnosti. Prostor je svečno otvoren u aprilu ove godine, kada je WMD brend proslavio 12. godina uspešnog rada. Sve to, kako ističe naša sagovornica, rukovodeći se mišlju arhitekte Frenka Lojda Wrajta: “Ako investirate u lepotu, ona će živeti s vama svaki dan vašeg života”.

Tiha aukcija, Beli dvor

Upravo zato što je dizajn postao umetnički izraz savremenog doba i prepoznajemo ga u svemu, inspiraciju za dizajniranje komada nameštaja ovog brenda njegova kreatorka nalazi u prirodi, u kojoj često prepoznaje i formu svojih novih proizvoda, ali i tradiciji, koja im daje poseban pečat.

NOVI PROIZVODI

Na pitanje o novom proizvodnom programu, Milica Marić kaže da kreativni proces nije lak i da ne možete sebe naterati da budete kreativni od 9-17 časova…

Japi i Čupko

– Nove ideje mogu da Vam padnu na um na neočekivanim mestima u različitom trenutku. Svake godine se trudim da WMD dobije dva-tri nova proizvoda. Nekada vas inspirišu ljudi, događaji, nekada sam materijal, zemlje, kulture, knjige, nekada i jedan trenutak… Nema pravila. Ali i kako se proizvodnja razvija, cilj nam je da proizvodi zažive i da se prodaju, ne da samo pravimo nove. Ove godine razvili smo stolove koji su poneli nazive “Čupko”, “Japija”, “Šumarka”, “Tri tačke”. U saradnji s firmom Green Wall Plus koja se bavi pravljenjem obloga od mahovine, a koji su jedne subote došli u WOOD MOOD DESIGN salon u Takovsku, moje ideje su se samo nizale, u istom trenutku dok sam razgovarala s njima – ističe Milica.

Otvaranje salona

STOLOVI “ČUPKO” I“JAPI”

– Ne, “Čupko” nije savršen muškarac, “Čupko” je svaršen stočić (noćni ili pomoćni). “Čupko” je prirodan, prilagodljiv i pokretan. Bilo da vam treba noćni stočić pored kreveta, ili pomoćni stoćić pored sofe, u predsoblju, ili dva komada koja postaju glavni stočić vašeg dnevnog boravka, “Čupko” je tu da vam upotpuni ambijent. Mahovina koja ispunjava centar ploče ovog stola, sjajni provodnik dobre energije i kvalitetnog vauzduha, i toplina punog hrastovog drveta unose duh prirode u vaš dom. Lako je pokrentan na četiri točkića, visine 50 cm, jednostavno se uklapa u svaki prostor, a prirodni materijali od kojih je napravljen, ne zahtevaju posebno održavanje, a pružaju mu dugovečnost i postojanost.

Salon u Takovskoj 49a

U potrazi za inspiracijom skoknuli smo do dalekog istoka, iskombinovali neke nove materijale i napravili jedan novi komad nameštaja koji mami poglede. Klub-sto “Japi” inspirisan je japanskim minimalizmom, umerenošću, a obogaćen je detaljima od mahovine. Mahovina, kao prirodni prečišćivač vazduha, nijansi zelene boje kakve samo možete zamisliti, krasi centar dve ploče ovog stola koji u prostoru zauzima površinu 50 sa 100 cm. Sama konstrukcija stola urađena je od punog hrastovog drveta, a ispod ploče obogaćene mahovinom, nalaze se četiri pregrađena prostora za odlaganje sitnica, i točkići koji vam omogućuju da lako premeštate ovaj mali zeleni raj u bilo koji kutak vašeg prostora… I ovaj stočić smo kreirali u saradnji sa kompanijom “Green wall plus”.

U GALERIJI ULUS

Nedavno se WMD predstavio i na izložbi industrijskog dizajna…

– U avgustu smo dobili poziv od osnivača Dizajn centra za (PLU) primenjenu i likovnu umetnost, Slavka Grkavca, da učestvujemo na izložbi industrijskog dizajna pod nazivom ,,Propedevtički industrijski dizajn u Srbiji” – osnovni principi proučavanja umetničkog i naučnog, kao jedan od najpoznatijih brendova koji se bavi nameštajem od punog drveta na naučno-umetnički način.

Izložba je održana u Galeriji ULUS u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, a WMD se predstavio rotirajućom policom i stočićima „Stena” – podseća naša sagovornica.

SARADNJA SA ČAČANSKIM MODNIM BRENDOM

U julu smo dobili jedan neobičan poziv koji se izrodio u sjajnu saradnju krajem avgusta… Naime, Kompanija Tiffany Production, odnosno, Milena i Tamara koje se bave vizuelnim identitetom ovog brenda, došle su na ideju da u saradnji sa lokalnim dizajnerima opreme izloge širom Srbije i prikažu ovu kolekciju na drugačiji način… Tako da WOOD MOOD “Pufnice”, “Ćoškiće”, stočiće, “Cherry” lampe i WMD satove, zajedno sa Tiffany Production novom modnom kolekcijom za jesen/zimu 2022. krase izloge ovog modernog brenda. Za samo sedam dana, uz neverovatnu energiju i sjajnu komunikaciju sa aranžerom Milenom Jovanović opremili smo njihove izloge širom Srbije u Beogradu,Kragujevcu, Čačku, Zlatiboru, Nišu, Banja Luci, Podgorici, uskoro i u Skoplju… – priča za “Glas” uspešna mlada preduzetnica Milica Marić.

Zorica Lešović Stanojević

Fotografije: Milica Marić