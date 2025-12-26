ХУМАНИТАРНИ БАЗАР ЗА ОЛИВЕРУ БОГДАНОВИЋ У НЕДЕЉУ ОД 10 ДО 16 НА ГРАДСКОМ ТРГУ

Након дугогодишње борбе за прикупљање новца за помоћ својој сестри Војки, Гордана Лазаревић одлучила се да настави да помаже другима који воде најважније животне битке. Она заједно са Весном Бојовић у недељу, 28. децембра, на Градском тргу, испред Културног центра од 10 до 16 часова организује Новогодишњи базар хуманитарног карактера, а сав приход биће намењен за лечење Оливере Богдановић.
– Оливера Богдановић болује од Мултипла склерозе. Новац јој је потребан за трансплатацију матичних целија у Турској, рехабилитацију роботиком, ортопедска помагала, лекове, бањско лечење. Цифра коју мора да прикупи је 30.000 евра и то само за почетак. Један део новца је прикупљен, али то није доввољно. Болест је таква да се сваког часа може погоршати, нажалост. Знам колико је то тешко, зато и желим да помогнем. За базар ћемо припремити пецива, пите, колаче, сокове, кафе, накит и још доста ситница. Заједно са нас две учествују и Оливерини пријатељи и родбина. Све донације које су добри људи донирали за Војку, пребачене су на Оливерин рачун – рекла је Гордана Лазаревић.
Гордана је још једном позвала све људе добре воље који желе да помогну, да посете базар у недељу, да новац уплате на динарски рачун:160-6000002287983-14 или пошаљу поруку 1832 на 3030 и тако помогу Оливери.
В. Ј.