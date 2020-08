I dalje mali broj građana u Čačku selektuje otpad

U toku meseca na području Čačka prikupi se oko 250 tona suvog otpada, što ukazuje da i dalje mali broj građana vrši primarnu selekciju u svojim domaćinstvima.

Iako je primarna reciklaža propisana Zakonom o upravljanju otpadom, u Srbiji se reciklira oko 20 odsto generisanog otpada dok je evropski prosek više od 50 odsto.

Zbog toga su u Javno komunalno preduzeće Komunalac iz Čačka, odlučili da još jednom podsete građane, sada putem flajera koji se dele na kućne adrese, da selekcija otpada smanjuje troškove, samim tim utiče i na cenu usluge.

Organizator rada primarne selekcije JKP Komunalac, Dubravka Luković, izjavila je novinskoj agcnciji MNA, da tokom šest dana u sedmici više ekipa, podeljenih u dve smene, prikuplja suvi otpad, odnosno papir, karton, plastiku i plastičnu ambalažu, staklenu ambalažu, metalni otpad, tetrapak, PVC foliju.

Suvi otpad odlaže se u zelene kese koje su prošlog meseca podeljene korisnicima usluga.

“Pre dva meseca smo dobili dva javna rada, na republičkom i loklanom nivou, na kojima su angažovane osobe sa invaliditetom. Oni su podelili po deset vreća za sve objekte kolektivnog stanovanja, koje će služiti u naredna dva meseca. Korisnici su obavešteni i kojim danima se prikuplja suvi otpad na njihovom području”, objasnila je Luković.

Kada je reč o indivirualnim korisnicima, prilikom preuzimanja suvog otpada ostavljaju se vreće.

“Krenuli smo sa edukacijom, ali zbog trenutne situacije ona se ne radi direktno. Radnici koji su angažovani preko javnog rada dele flajere, odnosno ostavljaju ih u poštanska sandučad i na taj način podsećamo građane o važnosti selekcije otpada”, navela je Luković.

Luković je naglasila da je važno da se na mestu nastanka odradi primarna selekcija, odnosno da se suvi otpad odloži u zelenu kesu koja se potom odvozi na Transfer stanicu, a kasnije u Regionalnu deponiju Duboko gde se vrši selektovanje.

“Do 2016. godine smo u okviru JKP Komunalac imali sortirnicu gde se prebirao otpad i plasirali smo ga na tržište. Potom je sa radom počela Transfer stanica odakle se šalje mokar i suv otpad za Duboko. Nama je u interesu da se svi pokrenu kako bismo sačuvali životnu sredinu”, naglasila je ona.

Prema njenim rečima, i dalje mali broj građana vrši primarnu selekciju otpada.

“Pre 15-tak dana radili smo jednu proveru i zabeležili smo mali porast onih koji selektuju otpad, ali to je i dalje nedovoljno. Zato smo i krenuli sa ovom akcijom edukacije i podsećanja”, navela je Luković.

U proteklih 13 godina, od kada je počela primarna selakcija u Čačku, Luković kaže da je dosta postignuto.

“Delili smo kese, postavljali smo mrežaste kontejnere, zatim 36 podzemnih, od toga je 17 za suvi otpad. Izgrađena su 23 reciklažna platoa, a u planu je još 13. Problem se javlja jer građani kabasti otpad ostavljaju ispred kontejnera i tako otežavaju rad ekipa”, rekla je ona.

Luković je pozvala građane da uklanjanje kabastog otpada prijave na broj telefona 032/5-374-055 svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova.

Istraživanja pokazuju da je za razgradnju novinskog papira potrebno 12 meseci, aluminijumske konzerve od 10 do 500 godina, plastične kese do čak 10 vekova, a staklene flaše do više miliona godina.

Izvor: MNA