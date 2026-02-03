Društvo Grad

ИГРАЧКЕ ДОНИРАНЕ ПУ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО” И „РАДОСТ”

У сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, Уницефом, Плеј мобилом, Град Чачак у другом кругу поделе играчака малишанима обрадовао је децу у предшколским установама: „Моје детињство“ и „Радост”. Ова донација само је један од пројеката који ставља акценат на јачање локалних капацитета, стварање подстицајног окружења, подршку раном развоју деце, подршку родитељству. Играчке су додељене у вртићима „Мали капетан” и „Сунце”.

– Посебно смо радосни јер смо добили донацију Града Чачка у виду играчака. Локална самоуправа је обезбедила велики контигент играчака које су веома значајне за рани развој, подршку учењу и инклузивност све деце. Овај пројекат је од националног значаја под слоганом „Права деце у локалним самоуправама“. Наш Тим за породично оријентисане ране интервенције подразумева активности на ниву сектора социјалне заштите, образовања и здравствене зашитите у коме учествују наши сарадници који пружају помоћ породицама и деци са тешкоћама у развоју. Предшколску установу „Моје детињство” похађа 1.679 малишана, од тога 18 деце има потешкоће у развоју, а њих девет укључено је у ради ПОРИ тима – рекла је Марина Јанковић, в.д. директора ПУ „Моје детињство”.

Марина Јанковић, в.д. директора ПУ „Моје детињство”

Малишани су у знак захвалности са својим васпитачицама припремили програм који су чиниле игре и песме .

Тим за породично оријентисане ране интервенције има кључну улогу у раду са децом са потешкоћама у развоју и њиховим породицама, пружајући правовремену и стручну подршку од најранијег узраста. Сарадња ПОРИ тима и локалне самоуправе даје одличне резултате у пружању подршке малишанима и њиховим родитељима, наравно, укључујући васпитаче и све битне карике у одрастању деце.

– Првобитно смо обезбедили донацију од око 280.000 динара коју смо усмерили на куповину играчака које смо поделили у претходном кругу Дому здравља, односно, Развојном саветовалишу које ради са децом са потешкоћама  у развоју и Ромској деци, захваљујући сарадњи са ромским координатором. Сада смо обрадовали и малишане у вртићима у нашем граду, циљ нам је да наше предшколске установе додатно опремимо играчкама и да нашим најмлађим суграђанима обезбедимо квалитетније време у вртићима и боље услове за игру, јер знамо да кроз игру најбоље уче, посебно у најранијем узрасту. ПОРИ тим пружа стручну подршку и деци са сметњама у развоју и родитељима, у великој су мери упознати са овим пројкетом и допринели су да га реализујемо у Чачку – рекла је Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника.

Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника

Кроз игру деца истовремено подстичу когнитивне, физичке, социјалне и емоционалне способности, учење постаје забавно што повећава ангажованост, на тај начин уче се заједништву, сарадњи са својим вршњацима, развијају машту.

Виолета Јовичић

