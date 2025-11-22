„Инфо дан“ о мерема енергетске санације за све који желе да учествују на конкурсу
Kомисија за мере енергетске санације Града Чачка организује „Инфо дан“, на тему субвенционисања мера енергетске санације кућа и станова на територији града Чачка за 2025. годину, у уторак, 25. новембра 2025. године, у периоду од 13 до 15 часова у сали Скупштине града Чачка.
Тада ће бити представљен Нацрт јавног позива за грађане за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова за 2025. годину.
Сви који желе да учествују на јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације имаће прилику да добију детаљне информације о програму, мерама, начину и условима за пријаву. Представници Комисије за мере енергетске санације биће доступни за сва питања и потребна појашњења.
Уговором вредним 52,5 милиона динара, Министарство рударства и енергетике и Град Чачак обезбедили су средства за суфинансирање мера енергетске санације у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“. Средства су намењена за замену столарије, набавку котлова на гас и пелет, уградњу топлотних пумпи, соларних панела и друго.
Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ има за циљ повећање уштеде енергије и комфора у домаћинствима, подстицање улагања у енергетску ефикасност и примену чистих извора енергије, као и подизање свести о рационалном коришћењу енергије.
Позивамо грађане да искористе ову прилику, информишу се и активно учествују у стварању енергетски ефикасније заједнице.
Кабинет градоначелника Чачка