столарија, прозор, Фото: Ј. С.
Grad

„Инфо дан“ о мерема енергетске санације за све који желе да учествују на конкурсу

G. D. Komentara (0)

Kомисија за мере енергетске санације Града Чачка организује „Инфо дан“, на тему субвенционисања мера енергетске санације кућа и станова на територији града Чачка за 2025. годину, у уторак, 25. новембра 2025. године, у периоду од 13 до 15 часова у сали Скупштине града Чачка.

Тада ће бити представљен Нацрт јавног позива за грађане за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова за 2025. годину.

Сви који желе да учествују на јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације имаће прилику да добију детаљне информације о програму, мерама, начину и условима за пријаву. Представници Комисије за мере енергетске санације биће доступни за сва питања и потребна појашњења.

Фото: Ј. С.

Уговором вредним 52,5 милиона динара, Министарство рударства и енергетике и Град Чачак обезбедили су средства за суфинансирање мера енергетске санације у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“. Средства су намењена за замену столарије, набавку котлова на гас и пелет, уградњу топлотних пумпи, соларних панела и друго.

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ има за циљ повећање уштеде енергије и комфора у домаћинствима, подстицање улагања у енергетску ефикасност и примену чистих извора енергије, као и подизање свести о рационалном коришћењу енергије.

Позивамо грађане да искористе ову прилику, информишу се и активно учествују у стварању енергетски ефикасније заједнице.

Кабинет градоначелника Чачка

