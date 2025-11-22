Извор: РТС
Србију и данас очекује облачно и хладно време, сa кишом, суснежицом и снегом. Пахуља ће понегде бити и у нижим пределима северне, западне и централне Србије. У већини места највиша дневна температура до 6 степени, једино ће на крајњем истоку и југу земље бити нешто топлије, до 13 степени.
У Србији данас облачно, повремено са кишом и хладно, осим на југоистоку где ће се и даље задржати мало топлије време.
Снег ће падати у брдско-планинским пределима западне и југозападне Србије уз формирање, односно повећање, висине снежног покривача, али понегде и у нижим пределима западне Србије.
Најнижа температура од 0 до 9 степени, а највиша температура од 2 до 6 степени, на истоку и крајњем југу од 10 до 13 степени.
Реуматски болови и нервоза
Свим хроничним болесницима саветује се додатна пажња због релативно неповољне биометеоролошке ситуације.
Од метеоропатских реакција очекују се реуматски болови и нервоза.
У Београду хладно повремено с кишом и суснежицом. На периферији града, на Авали и Космају, падаће снег. Највиша температура 3 степена.
Следеће недеље биће топлије уз пролазна наоблачења са кишом, на високим планинама са снегом.