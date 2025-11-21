Kompanija „Unipromet“: Prodaja korišćene opreme i radnih mašina

Kompanija „Unipromet“ oglašava prodaju korišćene industrijske opreme i radnih mašina, usled modernizacije tehnoloških kapaciteta.

U ponudi je širok spektar profesionalne opreme, uključujući: Liniju za automatsko strečovanje paketa, Liniju za slitovanje, Liniju za profilisanje šavnih cevi EKONOM, Liniju za savijanje cevi PEDRA, Servo motore i regulatore, Industrijske registre za rashlađivanje i mnoge druge opreme i radnih mašina, dostupnih na više lokacija.

Na linku u nastavku nalazi se detaljan pregled mašina i opreme po lokacijama, kao i kontakti zaposlenih zaduženih za sva dodatna pitanja, tehnička pojašnjenja i dogovore oko pregleda i termina obilaska.

Više informacija i kompletan spisak opreme potražite na:

https://unipromet.co.rs/poziv-za-dostavljanje-ponude-za-otkup-opreme-i-radnih-masina/

Rok za prikupljanje ponuda: 12. 12. 2025. godine.