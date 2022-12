Opremite dom, poslovni prostor i baštu nameštajem vrhunskog kvaliteta



Uređenje prostora veoma je zabavan, ali takođe i proces koji zahteva dosta planiranja i razmišljanja pre donošenja konačnih odluka. Kada biramo nameštaj za naš dom ili poslovni prostor, estetika igra bitnu ulogu. Stoga će se većina ljudi okrenuti velikim komercijalnim kompanijama koje se bave masovnom proizvodnjom nameštaja. Iako je kupovina u njima naizgled jeftinija i isplativija, to se na kraju ispostavi kao pogrešan korak. Pored lepote, bitan je i kvalitet i udobonost nameštaja. Prema tome, bolje je okrenuti se manjim proizvođačima, koji akcenat stavljaju na kvalitet izrade zajedno sa modernim dizajnom.

Koje kriterijume nameštaj treba da ispunjava?

Na prvom mestu, nameštaj bi trebalo da poseduje neke karakteristike kako bi ispunio svoj pun potencijal i zadatak. Imajte na umu da nameštaj nije samo nešto što se gleda, već i ono što treba da služi određenoj svrsi. To znači da on treba biti funkcionalan i ekonomičan u pogledu zauzimanja prostora. Organizujte prostorije prema tome gde koji komad nameštaja najviše može da vam posluži i bude od koristi. Nemojte se zaletati i kupovati stolove koji će zauzimati previše mesta, a koji neće biti iskorišćeni u svom punom potencijalu. Dakle, nameštaj treba da bude praktičan i po meri. Pre nego što sve proizvode stavite u korpu, probajte da ih vizualizujete u svom prostoru, prema rasporedu koji je najbolji za njih. Ovo nužno ne znači da treba da naručujete izradu nameštaja po meri. Sigurni smo da dovoljno dobrom pretragom u prodavnicama možete pronaći ono što odgovara vašim standardima i idejama.

Razmišljajte unapred

Razmišljanje unapred i na duže staze poštedeće vas mnogih muka u budućnosti. Ukoliko u porodici imate dete, želećete da nabavite nameštaj koji će vaši mališani voleti. Ono što vama treba da bude na umu je i činjenica da deca brzo rastu, i da ako ne odaberete pravi nameštaj, za dve ili tri godine ćete morati da ga menjate. Spavanje u krevetu u obliku auta jeste veoma zabavno, ali razmislite o tome koliko će ga brzo vaše dete prerasti. Naročito tada, želećete nameštaj visokog kvaliteta, koji će podržati dečju igru, ali i biti pogodan za njegov kvalitetan noćni odmor.

Ne odričite se estetike

Kao što želimo da nameštaj ispunjava neke praktične kriterijume, bitno je da on takođe i izgleda dobro. Nije uvek najjednostavniji zadatak uklopiti oba, ali ukoliko imate pravu prodavnicu nameštaja uz vas, sve je moguće. Prođite kroz časopise o uređenju prostora, jer odatle možete dobiti veliku inspiraciju. Neće biti potrebno da uposlite dizajnera enterijera ukoliko i sami saznate neke cake, koje će vaš dom učiniti prijatnim i lepim. Dovoljno je da ispratite aktuelne trendove. U svetlu minimalističkog stila koji je postao veoma zastupljen u uređenju poslovnog i životnog prostora, ljudi su se okrenuli jednostavnom dizajnu, bojama i ekonomičnosti u prostoru. Tradicionalni trpezarijski stolovi zamenjeni su za sank stolice i pultove, fotelje za viseće mreže za sedenje, a jednodelne kuhinje pretvorene su u moderne, ostrvske. Za moderan izgled moraćete da uložite više, ali će se to svakako isplatiti. Ipak se radi o prostoru u kom ćete provoditi veliki deo dana.

Rasveta i dekoracija za završni sjaj

Kada ste završili sa osnovnim opremanjem prostora, možete se prepustiti sitnicama i detaljima koji upotpunjuju čitav ambijent. Rasvetu uvek birajte na prvom mestu prema potrebama, jer jačina svetlosti treba da vam bude prioritet. Ukoliko se uz to uklopi i dobar dizajn, onda je to pun pogodak! Ogledala, slike, ukrasne činije, završni su detaljli na koje treba obratiti pažnju. Njihov zadatak je da ulepšaju vaš dom ili kancelariju. i učine ih prijatnim za duži boravak. S obzirom na to da ovde kvalitet ne igra presudnu ulogu, već izgled, dajte sebi prostora da posetite što više sajtova i prodavnica pre nego što nađete idealnu dekoraciju. Od jastučića pa sve do svećnjaka.

Pronađite odgovarajućeg saveznika za opremanje prostora

Preporuka vredi mnogo više od lepih slika i onoga što prodavci kažu. Najbolje odluke o odabiru proizvođača nameštaja donećete ukoliko se konsultujete sa osobama koje već imaju iskustva na istom polju, i iz ličnog primera mogu da vam prenesu svoje mišljenje. Vodeći se time, mi vam preporučujemo Pesada Furniture, online prodavnicu nameštaja koja za svoje kupce izdvaja kvalitetne i moderne komade nameštaja za sve vrste prostorija. Bez obzira na to da li opremate svoj dom, kancelariju ili ugostiteljski prostor, bićete u mogućnosti da pronađete komade nameštaja po svojoj meri.



Nameštaj je tu da traje, i prema tome ga i birajte. Budite pametni u donošenju odluka i odaberite ono što će vam se uklopiti u prostor ali i što će vas služiti dugi niz godina. Jedna kupovina biće investicija za naredni period. Posvetite svoje vreme tome sada, kako biste nakon toga što duže uživali u svom domu ili kancelariji.