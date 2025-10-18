ИСТРАЖИВАЊЕ СРПСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА АЛЦХАЈМЕРОВУ БОЛЕСТ О УЛОЗИ ПОРОДИЧНИХ НЕГОВАТЕЉА КОЈИ БРИНУ О ДЕМЕНТНИМ СРОДНИЦИМА

Српско удружење за Алцхајмерову болест „Сети се човека“ (СУАБ) спроводи велико истраживање о улози породичних неговатеља који брину о својим сродницима оболелим од деменције. Ова велика студија, прва ове врсте у Србији, требало би да покаже са којим проблемима се боре неговатељи и дементни сродници, колико имају помоћи од државе, локалне заједнице, здравственог система и других организација.
Како наводе у истраживачком тиму, ова студија се спроводи у Србији како би биле прикупљене информације о врстама услуга подршке које су потребне особама са деменцијом и њиховим породицама, након што добију дијагнозу те болести. Главни циљ је побољшање квалитета живота неговатеља и особа са деменцијом.
– Надамо се да ће наше истраживање подстаћи дискусију о променама неких регулација у здравственом и систему социјалне заштите. Ова студија није финансирана ни од једне државне или националне организације. Истраживачки тим је спроводи потпуно добровољно, са ентузијазмом да покрене релевантне институције у овој земљи, како би дошло до признавања и неког решења проблема са којима се суочавају породице особа са деменцијом – објашњава мр Надежда Сатарић, председница СУАБ-а и чланица истраживачког тима, у коме су и Слађана Павковић, докторанд у Wicking центру за истраживање и едукацију о деменцији (Универзитет Тасманије, Аустралија), која је главни истраживач и Жељка Гортински, драма-терапеут и чланица СУАБ-а.
Поред упитника који попуњавају породични неговатељи, ова студија садржи и анкету и интервју или учествовање у групној дискусији, у складу са могућностима самих испитаника. Учешће у истраживању је потпуно добровољно. Према речима Надежде Сатарић, ова студија не нуди никакав директан бенефит, али резултати би требало да помогну Удружењу да покрене друге службе које би могле да побољшају квалитет живота неговатеља, а генерално и квалитет особа са деменцијом у Србији.
– Такође, надамо се да би СУАБ могао да користи резултате овог истраживања као прилог утемељен на практичној евиденцији у конкурсима за средства којима би проширили дневне услуге и подршку неговатељима. Резултате ове студије објавићемо у једном научном часопису како бисмо поделили наша открића са другим истраживачима, а биће презентовани и на једној или више научних конференција из ове области – каже Надежда Сатарић, којој се заинтересовани за ово истраживање могу обратити на е-mail: nada@amity-yu.org или позивом на број 0638108600, најкасније до краја октобра.
Студију је одобрила Комисија за етику у истраживању са људима на Факултету политичких наука.
В. Т.
Фото: Архива СУАБ-а