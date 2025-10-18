Извор:РТС, РХМЗ
Облачно са слабом кишом, увече разведравање
Облачно време са слабом кишом током дана, а разведравање после подне и увече. Највиша дневна температура до 17 степени.
Ујутро и пре подне местимично слаба киша, а после подне и увече престанак падавина и делимично разведравање.
На северу Војводине биће суво, пре подне претежно сунчано, а после подне променљиво облачно.
Ветар слаб до умерен, на северу понегде краткотрајно јак северозападни.
Најнижа температура од 4 до 11 степени, а највиша од 12 до 17 степени.
У Београду је могућа слаба киша, а од поднева разведравање, с температуром до 15 степени.
Хладније време без падавина, с температуром до 16 степени, очекује се у недељу.
Главобоља и несаница код метеоропата
Биометеоролошкe прилике могу релативно повољно утицати на хроничне болеснике.
Извесне тегобе могу осетити особе са срчаним обољењима.
Од метеоропатских реакција могуће су главобоља и несаница.