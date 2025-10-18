јесен Фото: Мима Зиндовић
Облачно са слабом кишом, увече разведравање

Облачно време са слабом кишом током дана, а разведравање после подне и увече. Највиша дневна температура до 17 степени.

Ујутро и пре подне местимично слаба киша, а после подне и увече престанак падавина и делимично разведравање.

Фото: Мима Зиндовић

На северу Војводине биће суво, пре подне претежно сунчано, а после подне променљиво облачно.

Ветар слаб до умерен, на северу понегде краткотрајно јак северозападни.

Најнижа температура од 4 до 11 степени, а највиша од 12 до 17 степени.

У Београду је могућа слаба киша, а од поднева разведравање, с температуром до 15 степени.

Хладније време без падавина, с температуром до 16 степени, очекује се у недељу.

Главобоља и несаница код метеоропата

Биометеоролошкe прилике могу релативно повољно утицати на хроничне болеснике.

Извесне тегобе могу осетити особе са срчаним обољењима.

Од метеоропатских реакција могуће су главобоља и несаница.

Društvo Grad

ПРИОРИТЕТ УРЕДНО СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

N. R.

РАДОЈИЦА ПАНТОВИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ “ЧАЧАК”, О ОВОГОДИШЊИМ ПЛАНОВИМА Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ је и прошле године у потпуности остварило основну делатност, упркос дугогодишњим отежаним условима пословања. И ове године, основни циљеви биће уредно снабдевање купаца топлотном енергијом, развијање комуналне инфраструктуре и обезбеђивање заштите животне средине. Иначе, ово предузеће је […]
Aktuelno Društvo

СОЧ НЕ ОДУСТАЈЕ ОД СВOЈИХ ЗАХТЕВА, ОБУСТАВА РАДА ДО ДАЉЊЕГ

Z. Ј.

На конференцији за медије, након одржаног састанка ком су присуствовали председници представници градова у којима се налазе школе у неком облику штрајка, као и представници из 20 градова широм Србије, представници Асоцијације школа у штрајку, Форума београдских гимназија, као и представници ПУЛС београдских основних школа и ПУЛС београдских средњих школа, Александар Винић, председник Синдиката образовања […]
Društvo

ОТВОРЕНИ „ДАНИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА“

G. D.

На Дан Воздвижења Часног Крста – Крстовдан, у манастиру Благовештење кабларско у Овчар Бањи одржана је свечаност у оквиру манифестације „Дани патријарха Павла“. Седма по реду манифестација започета је Светом Литургијом коју је служило свештенство Епархије жичке, протојереј Мирослав Петров, архијерејски намесник трнавски уз саслужење свештенства из Чачка и проте Драган Гаћеша, пароха кућаначког из […]

