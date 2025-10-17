ОСВОЈИЛА И ДРУГУ ПРЕСТОНИЦУ МОДЕ, МИЛАНО

ЧАЧАНКА СЕ ПОЛАКО, АЛИ СИГУРНО УПИСУЈЕ У ИСТОРИЈУ МОДЕ
Млада модна дизајнерка и уметница Ђурђа Ђукић полако али сигурно уписује се у историју светске модне сцене. Након учешћа на чувеној и престижној недељи моде у Паризу, где је колекцијом “ПРВО ЦВЕЋЕ У ПАРИЗУ” представила своју ауторску ревију инспирисану историјом и надахнута прошлим временима, обезбедила је себи простор за даље успехе и освајања. Јесен у престоницама позната је по чувеним данима моде, а наша Чачанка и овог пута успела је да оствари своје место под модним небом.
Недеља моде у Милану почела је 22. септембра, а Ђурђина ревија приказана је након месеци припрема, 25. септембра на култној локацији и историјском здању Chiostri di San Barnaba, који је допринео целокупном утиску. Чувени италијански водитељ Alessio Marrari најавио је Чачанку као посебну уметницу чији комади причају неку сасвим дубоку причу, осликану погледом на моду који оставља неизбрисив траг.
Ђурђина ревија је и овог пута имала аутентичан назив, “МИЛАНСКЕ СКАЛЕ”, а њен одговор на питање зашто баш скале, била је асоцијација на степенице, кораке у животу, све оне препреке које је прошла на путу до великих ствари у животу. Поред овација публике која је уживала у дванаест уникатних комада који су били инспирисани брзим животом Италијана, историјом која се преплиће на сваком ћошку тог града и свим оним што наша Чачанка традиционално у свом срцу увек носи, ево шта су италијанске новине казале за Ђурђин наступ: “Ђурђа Ђукић из Србије запалила је модну писту својим домом високе моде, представљајући хаљине налик катедралама, архитектуре тканина које пркосе гравитацији, естетска катаклизма која је потресла саме темеље миланског гламура и остаће урезана у историју као један од најлепших уметничких израза икада виђених у граду.”
Публика која је са пуно пажње посматрала ревијални наступ и излагање окарактерисала је Ђурђу као храбру и посебну особу која је направила велики помак у презентацији српских модних брендова и модног дизајна.
Ђурђа и овог пута наглашава посебну љубав према својим коренима и традиционалности, и оставља највећу емоцију за свој град и своје најближе. Пронашла је велику подршку и инспирацију од Фондације “Mozzart”, која ју је на овом путу подржала и испратила. Кратак закључак увезан фондацијом и овом младом уметницом је да ТАЛЕНАТ НЕМА ЦЕНУ.
Чачанка и млада уметница планира да свој пут моде настави храбро и са високим циљевима, уз јасну визију и дозу одговорности која је увек присутна у сваком њеном пројекту. Оно што је за њу даљи план јесте посета Америци и приказивање нашег квалитета и уметности на њиховом тржишту. Подсетићемо да је Ђурђа свој индивидуални предузетнички дух испољила пре пуних седам година, и да је њен пословни пут већ сигурно утемељен знањем и искуством. Не преостаје нам ништа друго, него да вредан рад и труд испратимо са највећом подршком и вером.
Текст и фотографије:
Gentiana Dervishi
APS Show Team
GX Fashion Week