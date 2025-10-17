Ivanjica Kultura

НАЈЉУБАВНИЈЕ ПЕСМЕ ПО 33. ПУТ

Ивањички Дом културе је расписао традиционални Конкурс за најлепшу љубавну песму који траје од 15. октобра до 30. новембра. Могу учествовати ствараоци на српском језику из Србије и било које друге земље. Треба послати највише три необјављене љубавне песме у два примерка потписана шифром, а разрешење шифре у посебном коверту. Уз шифру пожељно је послати краћу биографију и библиографију. Достављају се на адресу: Дом културе Ивањица, Венијамина Маринковића б.б. 32250 Ивањица са назнаком „За конкурс“ или на мејл domkultureivanjica@mts.rs .

Организатор додељује три награде. Прва је штампање збирке о трошку организатора, док се друге две састоје у финансијској помоћи за објављивање збирке песама.

Приспеле радове ће оцењивати селектор. Он одабира и радове за зборник „Жубори са Моравице“.

