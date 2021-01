U Ivanjici oglašeno više od 676 hektara za izdavanje

Opština Ivanjica je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na 15 godina po uslovima prvog kruga. Ukupno 791 jedinica javnog nadmetanja u 42 katastarske opštine glasi na ukupno 676,26 hektara. Prijavljivanje je bilo do 27. januara. Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održaće se 4. februara u 14 sati.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima fizičko lice čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa ili drugo fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, aktivno najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta. Može učestovati i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine. Mora biti vlasnik najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i da ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

-Zbog ovako rigoroznih uslova ne vlada veliko interesovanje za učešće u postupku. To su većinom parcele u udaljenim mesnim zajednicama mada ima i onih u okolini gradskog područja. Za njih ima zainteresovanih lica, ali je procedura vrlo složena. Ovoga puta imali smo samo jednu prijavu. Najčešće ljudi pitaju za besplatno korišćenje ili, kako je to ranije najavljivano, za 0 dinara. To kod nas nije moguće jer nisu ispunjeni uslovi, objašnjava Vladislav Ivković, predsednik komisije za izdavanje zemljišta.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Održava se ako je blagovremeno dostavljena najmanje jedna uredna prijava na javni oglas i ako se dostavi dokaz o uplati depozita za svako javno nadmetanje pojedinačno. Na dan otvaranja ponuda iz Aplikacije se prema visini ponude automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Objavljuje se na zvaničnoj veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Inače, prethodnih godina na ovaj način izdato malo parcela. U 2019. godini ukupno 7,9 hektara uzelo je 13 poljoprivrednika i ostvaren prihod od nepunih 261 evro. On se deli između Ministarstva poljoprivrede i opštine u odnosu 60 prema 40.

J. S.