ХРАБРОСТ И ОДАНОСТ КОЈИ ИНСПИРИШУ

У ОКВИРУ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ, У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „ГАБИ, ХРАБРО СРЦЕ БЕОГРАДА“ ГОРАНА МАРКОВИЋА
У Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“, у оквиру Дечије недеље, представљен је илустровани роман за децу „Габи, храбро срце Београда“ аутора Горана Марковића. Током Дечије недеље Библиотека је организовала неколико активности, од базара под називом „Изабери свој тим“, преко посета вртића, до промоције романа „Габи, храбро срце Београда“, намењене ученицима петог и шестог разреда основних школа, подсетила је директорка Маријана Лазић и истакла да је најважније да врата Библиотеке буду отворена за све своје кориснике, пре свега, за најмлађе суграђане. Основци су уживали у промоцији посвећеној књижевности која храбри, инспирише и враћа веру у доброту и оданост.
ЕМОТИВНЕ И НАДАХЊУЈУЋЕ ПРИЧЕ
Представљање књиге за децу „Габи, храбро срце Београда“, била је мало другачија промоција, не само што се говорило о новој, дирљивој и истинитој причи о једној необичној хероини, већ и зато што је гост Градске библиотеке био један од значајнијих савремених српских стваралаца за децу, педагог, издавач и писац Горан Марковић.
– Као велики љубитељ животиња, нарочито паса, значајан део свог опуса посветио је управо њима. Велики успех код младих читалаца стекле су приче о лабрадорима Арчију и Дори, које су доживеле и своје стрип верзије „Арчи и Дора: Шумско чудовиште“ и „Арчи и Дора: Банда црна шапа“, као и илустроване књиге „Лајка међу звездама“, прича о првом живом бићу у свемиру, „Хачико: прича о верности“ посвећена псу који је цео живот чекао свог власника и „Арчи, пас који воли књиге“, за коју је аутор добио престижну награду „Доситејево перо“ 2023. године. Издваја се и серијал „Посебни пријатељи“, који на топао и емпатичан начин приказује позитиван утицај животиња на децу са тешкоћама у развоју. Његов први роман за децу „Боје другарства“, који се бави важном и актуелном темом вршњачког насиља, уврштен је 2022. године на листу „White Ravens“, једну од најугледнијих светских препорука књига за децу коју додељује Интернационална библиотека за децу и младе у Минхену. А његов последњи роман „Габи, храбро срце Београда“ доноси истиниту, емотивну и надахњујућу причу о керуши Габи, која је својом храброшћу и оданошћу ушла у легенду Београдског зоолошког врта. Овај роман добитник је награде „Доситејево перо“, чиме се још једном потврђује вредност и значај Горановог стваралаштва – нагласила је Невена Аџемовић, библиотекарка Одељења за децу Градске библиотеке, представљајући аутора илустрованог романа „Габи, храбро срце Београда“.
СРЦЕ ЈАЧЕ ОД ЈАГУАРКЕ
Горан Марковић је изразио задовољство што, као учитељ који је у просвети радио 20 година и као издавач Чачка, представља књигу у свом месту, а посебно што је гост Библиотеке током Дечије недеље када би требало послати важне поруке о деци и за децу.
– Морамо све да учинимо да деца буду срећна, да уче и да постану људи који ће неговати праве вредности. Да би постали честити и образовани људи, књига је пут, јер се развијамо и усавршавамо цео живот. Сматрам да је књига један од начина да приближимо деци знање и праве вредности. Одлучио сам да представим тему која није баш много обрађивана у књижевности, односно, литературу која у себи садржи и дидактику. Као велики љубитељ животиња, посебно паса, желео сам да развијам тему о псима херојима. Видео сам да у свету постоје многи пси јунаци који имају своје споменике, као што су Балто, Того, Хачико, Лајка и многи други, а ми имамо нашег, заборављеног, пса хероја Габи – подсетио је Марковић.
Аутор је пленио пажњу основаца интересантним причама о човековим најбољим пријатељима, од паса чувара, до терапеутских паса и хероја и, на крају, о самој Габи.
– Желим ту причу да отргнем од заборава, да будемо поносни што имамо пса који је 1987. године спасио живот, не само ноћном чувару, него и Беграђанима који су се могли наћи на улици. Храброст је супротставити се тако опасној животињи, други пас, који је био са Габи на дежурству, је побегао. То је срце које је било јаче од јагуарке. Храброст и оданост, то су поруке књиге. Наравно, никада не смемо да заборавимо наше хероје који заслужују почаст, али ни човековог најбољег пријатеља. Јер, 10.000 година уназад је пас човеков најближи пријатељ. По новим истраживањима научника, када је реч о разумевању човекових потреба, пас је на убедљивом првом месту, па следе коњи и друге животиње. То је безусловна љубав. Ја, као љубитељ и власник паса, то знам и осећам и преносим ту љубав на децу. Иако деца највише воле псе и маце потребно је да се упознају са животињским светом – рекао је за наш лист Горан Марковић.
ЕМПАТИЈА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ОКОЛИНЕ
На питање како данас, у свету савремених технолигија, децу више заинтересовати за читање књига, аутор је нагласио да је неопходна већа емпатија према људима, животињама и природи која нас окружује.
– Приметио сам да су деца прилично деконцентрисана, да их је тешко заинтересовати, себе виде на првом месту и воле да причају само о себи. Порука родитељима је да обрате пажњу на то, јер је веома важно да деца имају више емпатије према људима, животињама и природи која нас окружује. Веома је важно да науче да саслушају друге, а читањем ће, пре свега, бити умеренија, бистрија и касније ће лакше развијати критичко мишљење. Њихов свет маште ће бити много већи, што је неопходно за емпатију и разумевање околине – нагласио је Марковић.
„ПЧЕЛИЦА“, ЉУБАВ ПРЕМА ДЕЦИ, КЊИЗИ И ПЕДАГОШКОМ РАДУ
– Горана Чачани добро познају и као оснивача и директора Издавачке куће „Пчелица“, једне од водећих у Србији и региону, али и као учитеља, ствараоца чије књиге расту заједно са генерацијама младих читалаца. Горан је више од двадесет година радио у просвети, а љубав према деци, књизи и педагошком раду спојио је 2003. године оснивањем „Пчелице“. Од тада до данас, ова кућа израсла је у препознатљив бренд, са издањима преведеним на више од двадесет језика и великим бројем домаћих и међународних признања. Поред издавачке делатности, Марковић је аутор и коаутор бројних публикација за децу предшколског и млађег школског узраста, са посебним интересовањем за књижевност која се бави децом са социо-емоционалним и здравственим тешкоћама – подсетила је библиотекарка Невена Аџемовић.
ЗАШТО КЊИГА О ГАБИ?
– Од тренутка када је у мој живот закорачио први љубимац, лабрадор Арчи, почео сам да посматрам свет животиња, а посебно паса, сасвим другачије. Сазнање колико један чупави пријатељ може да нам промени и улепша живот потпуно је изменило мој однос према тим оданим и племенитим бићима и сада не могу замислити живот без паса у мом окружењу… Тако сам једном приликом на интернету наишао и на кратак текст о керуши Габи и заинтересовао сам се за причу о бекству јагуарке и Габином херојству… Прича о тој керуши ме је заинтересовала и покренула у мени многа питања. Где је живела Габи пре доласка у Зоо-врт? Ко је бринуо о њој? Како је јагуарка успела да побегне из кавеза? Шта се догодило са ноћним чуваром којем је спасла живот?… Од веома штурих и често нетачних информација на интернету о Габи и самом догађају, сада читаоци свих генерација могу пронаћи причу насталу по сведочењима оних којих су у различитим временским периодима били део њеног живота. На помен керушиног имена, уз речи дивљења, на лицима појединих Габикиних пријатеља појављивали су се сетни осмеси и сузе… – написао је, поред осталог, аутор књиге Горан Марковић.