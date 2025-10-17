ЕЛВИС ФЕТАХИ ОСВОЈИО ЗЛАТО

Ivanjički Dom zdravlja je dobio novo sanitetsko vozilo vredno 4,3 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz opštinskog budžeta. Ova pomoć je, kako je izjavila direktorka dr Jelena Stojković, još jedan primer dobre saradnje sa lokalnom samoupravom. Olakšaće rad ustanove i poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite stanovništva. -Ovo je treće vozilo koje smo dobili od […]

