ЕЛВИС ФЕТАХИ ОСВОЈИО ЗЛАТО

На меморијалном Међународном турниру „Проф. Рахим Бегановић“, који је одржан 11. октобра, у Новом Пазару, члан СК „My Gym“ Елвис Фетахи, освојио је златну медаљу. Он је у категорији до 57 килограма победио Јахју Арифовића из БК „Нови Пазар“.
Учествовало је 20 клубова из Србије, Црне Горе и БиХ.
Валентино Фетахи имао је јавни спаринг са Кристијаном Урошевићем, БК“ Гоч“ Врњачка Бања, а Хамдија Фетахи са Павлом Павловићем из БК „Лукач“ Крагујевац.
Турнир се одржава у част покојног Рахима Бегановића, проф.физичког васпитања, оснивача и тренера БК „Младост“ Нови Пазар, који је једно време био и тренер репрезентације Југославије.
Ј.С.