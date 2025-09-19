ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења хоспитализованa су 64 пацијента. У респираторном центру смештена су четири пацијента, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа примљено је пет, а отпуштена су четири пацијента. На жалост, два пацијента су преминула, П.Р. (1939) из Чачка (позитиван) и В.Р. (1946) из Ивањице […]
Др Здравковић: Око 40 одсто пацијената има продужени ковид, неки и трајне последице ИЗВОР: РТС Очигледно је да су непридржавање мера и слаб одзив вакцинацији оставили лоше последице због којих сада трпе сви, рекла је за РТС директорка КБЦ „Бежанијска коса“ др Марија Здравковић. Нагласила је да ниједан пацијент који се вакцинисао, а који је […]