ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Извор: Ча глас

