квар водовод
Društvo

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 17. октобар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 17. октобар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Прељини, пут према гробљу, у Улици Радисава Гавриловића, код броја 9, у Нушићевој и у Милоша Обилића, код броја 139.

У наведеним и у околним улицама је могуће редуковано снабдевање водом у току радова.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti

БЕБЕ, НОВЕ
Društvo Zdravstvo

Јуче на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Града Чачка, лучанске и ивањичке општине.
Društvo

СМЕХ – УНИВЕРЗАЛНИ ЈЕЗИК И ЛЕК

vesna

„Ко не зна да се смеши, смијуљи или смешка, тај здраво много греши, то му је животна грешка…“ („Лабораторија звука“) Бројна истраживања показала су да је смех многоструко значајан у људском животу. У психотерапији може да буде дијагностичко, али и терапијско средство. Понекад је прави лек! Универзални је језик на коме се добро „споразумевају“ чак […]

ОБЛАЧНО Фото: Дарка Симеуновић
Aktuelno Društvo

Облачно, али суво време – температура до 27 степени

G. D.

ИЗВОРРТС Недеља доноси облачно време, али без падавина. Киша је могућа само на западу и југозападу Србије. Највиша дневна температура биће до 27 степени. Наредна три дана у већем делу земље биће без падавина. Само се на западу и југозападу очекују услови за пљускове.  Стиже мало свежији ваздух и спушта температуру. Најнижа температура данас ће […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.