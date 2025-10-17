ЈЕСЕН, Фото: Јелена Миладиновић
Društvo

OБЛАЧНО, УВЕЧЕ КИША

Komentara (0)

Извор: РТС

Киша у већини крајева Србије, суво само на северу Војводине

Наоблачење са кишом током преподнева захватиће југозападне, централне и источне Србије, док ће се у другом делу дана проширити и на остале делове земље. Суво ће се задржати само на северу Војводине. Најнижа дневна температура три степена, највиша до 17 степени.

У Србији данас суво само на северу Војводине. Облаци који су ноћас захватили југ државе, прошириће се на југозападне, централне и источне делове.

Најнижа температура од 3 до 9, а највиша дневна од 12 на југу до 17 степени на северу земље.

У Београду облачно и током већег дела дана суво. Киша се очекује тек увече. Највиша температура 16 степени.

Опрез за астматичаре

Код већине хронично оболелих тегобе могу бити у појачању услед неповољног утицаја биометеоролошких прилика.

Посебан опрез се саветује астматичарима.

Од метеоропатских реакција могући су проблеми са сном, реуматски болови и нерасположење.

