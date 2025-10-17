OБЛАЧНО, УВЕЧЕ КИША

Извор: РТС
Киша у већини крајева Србије, суво само на северу Војводине
Наоблачење са кишом током преподнева захватиће југозападне, централне и источне Србије, док ће се у другом делу дана проширити и на остале делове земље. Суво ће се задржати само на северу Војводине. Најнижа дневна температура три степена, највиша до 17 степени.
У Србији данас суво само на северу Војводине. Облаци који су ноћас захватили југ државе, прошириће се на југозападне, централне и источне делове.
Најнижа температура од 3 до 9, а највиша дневна од 12 на југу до 17 степени на северу земље.
У Београду облачно и током већег дела дана суво. Киша се очекује тек увече. Највиша температура 16 степени.
Опрез за астматичаре
Код већине хронично оболелих тегобе могу бити у појачању услед неповољног утицаја биометеоролошких прилика.
Посебан опрез се саветује астматичарима.
Од метеоропатских реакција могући су проблеми са сном, реуматски болови и нерасположење.