НА ПЕСНИЧКОМ ТРГУ „ПОВЕЉЕ МОРАВЕ“ УРУЧЕНЕ ЂОРЂУ СИБИНОВИЋУ И ЛУНЕТУ ЛЕВАЈЦУ

Под покровитељством  Града Чачка, у организацији Књижевног друштва „Мрчајевци“ и Удружења књижевника Србије, уз суорганизаторе Центар за неговање традиције Чачак, Месну заједницу Мрчајевци и ОШ „Татомир Анђелић“,  28. и 29. септембра, у Мрчајевцима су одржани  јубиларни 25. Међународни мрчајевачки песнички сурети. Јубиларна манифестација је поводом четврт века трајања била посвећена свим досадашњим добитницима Награде „Повеља Мораве“, јединог међународног књижевног признања које додељују Удружење књижевника Србије и Књижевно друштво „Мрчајевци“.

У амфитеатру Песничког трга у Мрчајевцима ученици ОШ „Татомир Анђелић“ под руководством професорке Весне Јевђенијевић, у знак добродошлице, извели су „Оду поезији“ и неколико песама које је она написала и компоновала.Присутних близу стотину песника и љубитеља поезије из целе Србије и региона свечано је поздравила Весна Јевђенијевић, нови председник Књижевног друштва „Мрчајевци“ одлуком скупштине овог Друштва уз Лунета Левајца, оснивача манифестације и овогодишњег лауреата. Она је рекла да су Мрчајевци давно престали да буду „тачка на мапи“.

Јубиларне сусрете отворио је на Песничком тргу Милош Јанковић, председник Удружења књижевника Србије који је  овогодишњим лауреатима Ђорђу Сибиновићу и Лунету Левајцу уручио „Повеље Мораве“, инострани песник Михаил Поздњаков из Белорусије није могао да присуствује свечаности, а Плакете „Почасни грађанин“ Милорад Јевђовић, које је ове године уручено и Живорада Ајдачићу, генералном секретару КПЗ Србије. Новчани део награде, чији је покровитељ Град Чачак Милица Ристић из Центра за неговање традиције.Милош Јанковић је истакао да 25 година није мало и да ови Сусрети „трају захваљујући, пре свега, неуморном, чудесном ентузијазму Лунета Левајца и верујем да ће и надаље бити тако“.

КД „Мрчајевци“ традиционално сваке јесени расписује Конкурс за ученике основних и средњих школа на завичајне теме, и награђује младе ствараоце подстичући њихове таленте. За 25 година награђено је 75 ученика.

Готово сви песници, уз овогодишње и десетину досадашњих лауреата, чија су имена уписана и овековечена на „Песничкој стени“ на Илијаку, говорили су своје стихове на овом, за писану реч „светом месту“. Јубиларне сусрете даривали су поезијом досадашњи лауреати: Радомир Андрић, Душко М. Петровић, Драгомир Ћулафић, Боривој Рашуо, Милош Јанковић, Мајо Даниловић, Видак Масловарић, Ђорђе Сибиновић и Луне Левајац. Огласили су се песници из Београда, Чачка, Горњег Милановца, Панчева, Вршца, Крушевца, Пожаревца, Банатског Брестовца, Идвора, Кнића…Овом приликом признање „Песничка стена“ – „За изузетан допринос утемељењу, трајању и стасавању Мрчајевачких песничких сусрета у времену свих досадашњих сусретања“ добили су сви заслужни за трајаwе ове манифестације.

З.Л.С.

(Опширине у штампаном издању)

Filmski program Doma kulture

ŽIVOT PO MOSKRIJU 13/10/ 20:30, velika sala Srbija, 2017, 28 min ’Život po Moskriju’ je klasni film studenata druge godine filmske i televizijske produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Mentor na ovom projektu je profesor Milan Todorović. Crna komedija u kojoj se legendarni i kontraverzni, ali nažalost pokojni, hiphoper osnivač rep grupe Prti Bee […]
Чачанска Библиотека на Сајму књига у Гучи

Градска библиотека  „Владислав Петковић Дис”  и ове године је била учесник и излагач на Сајму књига у Гучи, који већ четврту годину заредом богати културну понуду Драгачевског сабора трубача. Ова најпознатија смотра народног стваралаштва која се организује 58. пут започела је у четвртак, 9. августа 2018. године, а првог саборског дана у дворишту Музеја трубе […]
Данас представљање књиге „Генетичко порекло Срба Старе Херцеговине“

Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани данас, у 13,00 сати, представиће књигу „Генетичко порекло Срба Старе Херцеговине“. Књига има 1.228 страна, дело је16 аутора и резултат петогодишњег истраживачког рада. Издавачки је подухват Друштва српских родословаца „Порекло” и Задужбине „Порекло”, а плод је заједничког истраживања са стручњацима са Биолошког факултета […]

